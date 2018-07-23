社論》小英政府反守為攻

年底選舉是小英政府的期中考，從目前民調看來，民進黨選情嚴峻，完全執政的形勢恐有鬆動之虞。在此艱難局勢中，小英總統近日反守為攻，除了內閣改組，並打出改革牌與經濟牌，凸顯改革對別人而言只是說說，只有她做得到，而改革目的在挺下一代，並且羅列兩年來經濟基本面大幅改善的事實，用意顯然在於鞏固綠營基本盤，爭取中間選票，尤要者，挽回在民調中似乎大量流失的年輕選民，全力拉抬民進黨選情。

小英執政風格一向平穩持重，外界謂之謹小慎微，溫和保守，較少展現積極進取的強悍姿態，此際卻高調反擊負面評價，宣揚執政成績，於選舉之成效固然有待觀察，但能主動出擊，向人民解釋其改革願景、施政方向與政績，值得肯定。然而，吾人亦不諱言，當前社會瀰漫酸民文化及網路霸凌，輿論風向一面倒，市場充斥假新聞，即或不是假新聞，也往往失之斷章取義、以偏概全，事實真相大多淹沒在情緒偏執與成見之下，造成是非不明、黑白難辨，因此小英的改革牌與經濟牌能否奏效，令人質疑。

尤其，小英的改革牌與經濟牌之主要訴求對象，乃是如今與執政者漸行漸遠的年輕族群與勞工，使得此番努力更可能事倍功半，難以達到既定目標。年輕族群與勞工在近來的民調中，對綠色執政的認同度日漸下滑，雖然並未轉移到敵對的藍營，但這樣的流失仍值得警惕。值得觀察的是，現今之政治生態與傳統政治版圖顯然大異其趣。其實，此一疏離現象乃是大環境變遷所致，尤以全球化與財富集中化的加速，造成先進經濟體以及邁向成熟經濟體的國家，比如台灣之工作機會大量流失，薪資成長亦呈停滯現象，初出社會的年輕人與低技術勞工乃淪為工作貧窮的低薪族，生活窘困且缺乏成就感，對未來亦失去期待，因此對現況不滿，加上網路發達，社群網站充斥，聲氣相容容易，遂形成特殊的酸民同溫層，發展出尖酸刻薄，無法容忍異己之次文化，埋下社會的嚴重對立與矛盾。

換言之，在大環境的囿限之下，部分年輕族群與勞工注定成為掌權者的反對黨，站在執政黨的對立面，或批判或抗爭，引導輿論風向，撕裂社會，造成紛擾。加上酸民文化的最大特色，乃是個人所陷入的困境，絕非個人不努力所致，對於執政者之所求，更是必須提供立馬見效的解決方案，尤其是優質工作機會與薪資成長，卻缺乏耐性等到長期的政治社會工程與經濟振興方案發揮功效。由此可知，小英在挺下一代的改革訴求中，正面表述了「大規模的社會住宅計畫」、「啟動長照2.0」、「稅改」、「企業加薪」、「提高起薪和基本工資」、「勞基法修法促成近九成企業實施週休二日」等，以及經濟好轉的具體數字，儘管真實可徵，句句不虛，卻不討喜，甚至可以想見，在網路酸民的嘲諷及特定集團的操作下，必定會被貼上不知民間疾苦，無能又無感的標籤，無異引起反效果，形同被倒打一耙。

職業網軍透過網路介入政治的規模日益龐大，技術更見細緻，那種一夕造神及捧出網紅的操作手法，絕對不是業餘者所為，而是具有特定目的的專業人士的傑作，例如近日部分爆紅個案，乃是將網路的力量極大化，對所欲捧者造神，對所欲棄者妖魔化，達到抹黑、摧毀對手的目的。尤有甚者，網路炒短線、斷章取義的歪風，正以批判、公審、霸凌、唱衰等手法蹂躪肆虐社會的信任機制，激盪紛擾對立，釀成衝突不安，堪稱政治上的大規模毀滅性武器。

值得注意的是，多數網路攻擊及妖魔化對手的案例，明顯針對執政黨而來，背後動機殊堪玩味，因此小英政府既然決心正面迎戰，則除了大力宣揚政績與改革理念，更應勇敢對抗橫行於網路的暗黑力量，對假新聞出擊，扭轉其走偏鋒之迷失，還原事實真相，匡正視聽，以專業理性進行對話溝通，重建社會互信，化解對立衝突，方可挽回執政威信，爭取認同與支持。