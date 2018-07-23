自由廣場》立霧溪旁的礦業三方會議

◎ pasuya poiconx 浦忠成

已經在立霧溪旁新城山存在超過四十年的亞洲水泥採礦場，在齊柏林空拍下的巨大礦坑，讓國人驚覺原來這樣的挖礦景象猶然在國家公園內進行。適巧亞泥採礦權展延申請與法規的修訂也在相同的時間，太魯閣族富世村玻士岸部落族人組成的反亞泥自救會與部落會議，形成對於亞泥的兩種論述群體，反映族人面對亞泥採礦造成環境、居家安全威脅，卻也提供數百工作機會、部分回饋的反對／接納、亟欲驅走／期待留下，或限期停止採礦／轉型與提升回饋的多元表述。顯示亞泥採礦爭議長期下來已演化成為複雜、糾結、憑單一模式恐難解套的詛咒連環。

四十年來，社會印象中的太魯閣族與亞泥礦場不外是黑箱、收買、偽造文書、公務員貪瀆與持續不斷的訴訟。少年長成中年，青年已經花甲，所幸第一代的反亞泥領導者田春綢女士依然健康，繼續見證族人與亞泥之間關係的發展。而歷經學者的調查研究，對於事體脈絡已大致掌握，歷次訴訟也累積了許多足以理解各方利益攻防的依據。因此，儘管複雜、糾結，如果大家能坐下來好好對話，僵局應是可以突破的。

因此，小英總統在總統府原轉會議中交代相關人員，邀請部落族人、經濟部與亞泥舉行三方會議，期望各方代表開誠布公、集思廣益，以爭議的解決為前提，不排除修訂礦業法等必要策略，過渡階段務必優先維護部落族人居住安全、生計、基本權益等，檢討水泥生產政策，籌謀未來轉型或退場。三方會議於焉產生。第二次會議中，怨氣、質疑氣氛仍在，不過讓人雀躍的是，三方願意坐下來，朝著興利、解決問題的方向努力建言。還要開多少次會議，三方的疑慮、不信任感才會消失？坦白講還無法斷言。但是看到各方願意坦誠溝通，認真敘說自身的期待、建言，可以確定的是，對話、溝通與策略的抉擇，正在發生。

（作者為東華大學教授）