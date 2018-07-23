自由廣場》談軍校服役年資折算爭議

◎ 蕭景方

近期修法通過之「陸海空軍軍官士官服役條例」，其中針對軍校年資的併計方式有雜音，欲加計軍校年資退伍的人遭受刁難，國防部終於在二十日發布新聞稿表示「…現役人員自一○七年六月二十三日起服現役滿二十年後，始符合支領退休俸條件，並可加計就讀軍校期間年資。」然此一解釋根本違反現行法條規範。

依兵役法第十三條「受軍官、士官教育者，因病或其他事故不能完成應受教育，仍應依法服行其應服之兵役時，其已受之入伍及軍事訓練時間，得折算為應服現役時間。」銓敘部八八臺特三字第1835376號函中也指出，國防部認定軍事學校基礎教育學生年資，亦屬義務役之範疇。依大法官會議第455號解釋，「…憲法第二十條規定，人民有依法律服兵役之義務，義務役軍人與志願役軍人之服役時間長短與專業知識或屬有間，但於服役期間所應負之忠誠義務與其所服之勤務，與志願役軍人尚無差別，軍人依法所應享有服役年資計算之權益，不宜因其役別為義務役或志願役而有所不同。」因此「陸海空軍軍官士官服役條例」第二十三條即已明定「軍官、士官就讀軍事校院期間之年資，得折算前項各款所稱服現役年資，給與退伍金、退休俸或贍養金。」反向對照第二十九條第四項後段「但育嬰留職停薪者須全額負擔並繳付退撫基金費用後，始得併計退除給與服役年資，且不得併計服役滿二十年領取退休俸之資格。」育嬰留職停薪不得併計服役滿二十年領終身俸即有明定，因此軍校年資得併計退除年資並領取退休俸之資格，法規並無限制，依法領取當屬無疑。

若真希望官兵能夠長留久用，應該要全面性考量為何官兵不願意繼續服役，改善環境跟福利，提高官兵長留的意願，而不是變相解釋法令限制官兵不得併計軍校年資提前退役領取退休俸，強迫把沒意願的官兵多留下來一至二年，不僅官兵不會有工作熱忱，也會打擊國軍部隊的整體運作及士氣。

（作者為現役空軍士官長，新北市民）