自由廣場》評陳明通在華府打迷糊仗

◎ 張國財

據7月18日外電報導，美國聯邦眾議院外委會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）在陸委會委託台灣民主基金會與華府智庫「傳統基金會」合作舉辦的「兩岸關係的機遇與挑戰」國際研討會致詞時表示，「確保台灣繼續存在事實的唯一解決方案是一個中國、一個台灣」，「中國國家主席習近平成功將香港變成中國的另一個城市，『我不願讓他把台灣變成另一個海南島』」，並聲稱打算在「台灣關係法」40周年之際提出新的草案，以停止國務院先前制定美台之間互動的規則與特殊限制。

應邀發表演講的美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）則明確表示「台灣海峽是國際水域」，「台灣當然是美國自由開放的印太策略的一部分，相信台灣是一個可以做出正面貢獻的印太戰略夥伴」。

而陸委會主委陳明通則在演講稿指稱「中華民國不可能以讓渡主權換取虛幻的和平」，「中國大陸逐漸在國際社會銷溶中華民國主權，意圖讓台灣人民在拉攏與壓迫中變成扈從者」，「中華民國政府捍衛國家主權與台灣尊嚴的立場堅定不移、也不會靜默不語」，並呼籲「大陸真誠面對中華民國的存在」。

美方政要言必稱台灣而非中華民國，強調台灣海峽是國際水域、「一中一台」是台灣的唯一生路、不願台灣海南島化、打算對已不合時宜的台灣關係法提出新草案、希望把台灣納入為防堵中國而新出爐的印太策略的夥伴關係，凡此，傳達的訊息是一清二楚的，那就是：台灣，不是共產中國的一部分（否則台灣海峽就是中國的內海而非國際水域），也不該成為共產中國的一部分！

反觀在同一場合的陳明通主委，卻在華府智庫面前大打國家認同的迷糊仗，一下子「中華民國」、「中華民國政府」，一下子又「台灣人民」、「台灣尊嚴」；怕割斷臍帶式地稱呼「中國」會惹中國不高興，於是來個剪不斷、理還亂的「中國大陸」或「大陸」，話說得既曖昧模糊又躲躲閃閃。

陳主委可能還沒看清想透，台灣與中國的和平相處之道，靠的是自立自強而非搖尾乞憐，靠的是中國的尊重而非善意。講一些讓台灣和中華民國繼續連結以及和中國糾纏不清的「創造性模糊」名詞，除了讓中國國台辦得寸進尺的「聽其言、觀其行」的說嘴外，難道不會讓試圖對台灣伸出友誼之手的美國政要，對台灣執迷不悟的「中國情結」有所顧慮疑惑嗎？

夾在美中兩大之間的台灣，選擇有四：親美也親中、不親美也不親中、親美遠中與親中遠美。首先，中國要的是台灣親中反美，台灣想既親中又親美，玩恐怖平衡而左右逢源的空間根本不存在！

其次，台灣既不親中也不親美，想保持距離、以策安全也不切實際，因為，長期以來，中國並不掩飾對台灣領土主權有強烈的企圖野心，台灣如果既不與美國交好，尋求美國當台灣的後盾，又希望不要落入中國的魔掌，恐怕是痴人在說夢！

剩下的，就是親美遠中與親中遠美之間如何抉擇了！

台灣（人）要選擇站在自由、民主、人權的美國還是專制、獨裁、人治的中國那邊？追求獨立自主的台灣本土派固不待言，就是大中國主義者，看看其本人及子女，是心口不一選擇移民美國拿綠卡的多，還是言行一致選擇移民中國拿中華人民共和國護照的多？答案，其實就再清楚不過了！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）