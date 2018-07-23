自由廣場》美國挺的是台灣 不是中華民國

◎ 劉一德

不接受「九二共識」的蔡英文總統上台後，中國在國際上打壓台灣變本加厲，不但挖我邦交國，蠻橫脅迫全球企業、航空公司配合「一中政策」改台灣名稱；派出軍機、軍艦繞台，文攻武嚇不斷升級，改變台海現狀。

不僅欺壓台灣，習近平領導下的中國，以所謂的軟實力和銳實力將霸權之手伸進全球，將南海軍事化，企圖以打造既成事實的手法，納南海為其內海。在東海、南亞、朝鮮半島，甚至中亞、非洲、歐洲及南太平洋等地區，都野心外露，令各國不安，群起反彈，成為一切麻煩的根源，逼得美國不得不採取對應作為。

對於中國霸凌台灣，美國政府及國會最看不下去，所以支持台灣的做為相繼出籠。除了嚴守《台灣關係法》規定之外，美方以實際行動力挺台灣包括通過《台灣旅行法》、《國防授權法》、提高訪台官員層級、派出驅逐艦繞行台灣週遭等，警告中國別太超過。德州共和黨通過黨綱，呼籲承認台灣是獨立自主的國家。眾議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher）更提案，要求美國和台灣恢復外交關係，並揚棄一中政策。乃至於有台灣因為被視為印太戰略的民主典範，陸委會主委得以訪問華府。

美國友台聲浪高漲，無疑是本土政權從維持現狀走向正常國家最有利環境，理應把握時機，回應渴望國家正常化的普遍民意。豈料，蔡政府不但未能善用良機，反而走回國民黨的老路。訪美的陸委會主委以「中華民國史觀」為基礎，向美國說明兩岸政策是遵照《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》規定，此一從「台灣是主權獨立國家」退到「中華民國是主權國家」的說法，重重的打臉美國政府、國會及川普總統，簡直莫名其妙。

眾所周知，「中華民國」早在一九七一年聯合國二七五八號決議，就被宣告滅亡。美國和「中華人民共和國」建交後，於一九七九年通過《台灣關係法》，到去年通過的《台灣旅行法》，法案所指涉的對象都是「台灣」，不是「中華民國」。川普總統上任以來，美國對台灣友善的程度前所未有，一再給予台灣「正名」的機會，但蔡政府不但不領情，如今竟愚弄美國人，也欺騙台灣人，實在讓人看不懂。

一九九一年民進黨「台獨黨綱」，明白揭示台灣主權獨立，追求通過公民投票，讓台灣成為正常國家。一九九九年「台灣前途決議文」，強調台灣與中華人民共和國互不隸屬，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定。二OO七年「正常國家決議文」，明示民進黨作為代表台灣人民確保獨立自主與追求民主正義的進步力量，應在「台獨黨綱」與「台灣前途決議文」的基礎上，積極推動正名、制憲、加入聯合國、落實轉型正義與建立台灣主體性等作為，以實現台灣為正常國家。如今安在？

不僅澆美國冷水，惡搞台美關係。不久前，民進黨全代會還撤銷「以台灣之名參加東京奧運」提案，接著卻高舉年底縣市長選舉將組成「台灣隊」。是民進黨已陷於集體弱智，還是把台灣人當「盤子」？ 民調穩定顯示，有超過半數的台灣民眾支持改革，更支持台美合作抗中，做為一個執政黨不是應該順應民意嗎？一再以民調低迷是因為改革的罪人來麻醉自己，這種邏輯不通的說法，恐怕連民進黨黨員都說服不了。

籲請蔡總統明察，美國挺的是台灣，不是中華民國；民進黨帶給台灣人民的寄望是「台灣要成為一個正常的國家」。沒有正常的國家，就沒有正常的兩岸關係。二戰後至今，美國挺台灣的盛況或許不是絕後，但絕對是空前，機會不會一直等著台灣。民調起不來，不是因為改革得罪人，是因為選前說一套，選後做一套，人民不喜歡被玩弄，川普總統當然更不喜歡被玩弄。

（本文作者為台聯黨主席）