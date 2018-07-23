自由廣場》當國安會的報告出現誤判…

◎ 陳永昌

蔡英文總統上任後常態舉行國安首長會議，每一至二個月即邀集國安相關部會首長，針對最新國際局勢與兩岸互動研議對策。例如一月上旬就中國片面開通M503航線，三月下旬就大陸兩會、三十一項惠台措施、美中貿易戰以及南北韓高峰會等議題，四月中旬又以中國實彈軍演與軍機繞台為主題，與國防外交兩岸等部會首長交換意見，了解各相關單位因應情勢可能演變所做的各項準備。

最近的一次國安首長會議在六月二十日，蔡總統再度以美中貿易戰為主題，召集行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維暨國安相關首長開會。令人擔心的是，根據總統府新聞稿(https://www.president.gov.tw/News/23435)：「國安會的報告也指出，美國若進一步對二千億美元進口中國產品加徵十％關稅，影響面勢必擴大；假若美中持續相互報復，則可能觸發全球金融市場強烈震盪及貿易保護主義蔓延，其後續衝擊影響將有失控之虞，但此一極端狀況發生的可能性不高。」報告結尾明顯出現誤讀誤判！

事實是：繼國安首長會議召開時第一波對三四○億美元中國進口商品加增二十五％關稅後，美國於七月十日再公布新一輪對二千億美元中國進口商品加徵十％關稅清單，最新發展則是美國總統川普上週公開表示：已準備好對全部五千億美元中國進口商品徵收關稅！國安會報告中所說的「可能性不高」極端狀況，事實上正在發生。

川普上台以來，最大特徵之一就是不可預期性，華府政治圈人士與各國領袖三番兩次忙著找碎成一地的眼鏡。回顧白宮對中貿易策略決策過程，連川普本人一路過來都是反反覆覆，好幾次釋放出彼此相互矛盾的訊息。因此，總統府國安會報告凸槌誤判，讓人不忍過度苛責。

事實上，最讓人擔憂的問題在於現有國安團隊實務歷練不足！做為總統核心幕僚的國安會諮詢委員，多是搞學術研究出身的學者，國安報告寫成作文比賽，甚且如果錯答試卷題目，造成國家元首誤讀誤判，則是不容輕忽的重大警訊。

（作者為台北市民間工商社團副秘書長）