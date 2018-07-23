自由廣場》高一學生談蔣月惠現象

◎ 羅彥翔

從一個咬女警的議員到現在集三千寵愛於一身的蔣月惠，為什麼紅成這樣？都拜媒體和網友所賜。

蔣議員當初去抗議，結果屏東縣政府只是拆遷同意戶，蔣議員似乎抗議沒有正當性，如果拒拆戶會因為挖土機在家門前感到恐懼，大可放心，因為只要碰到你的房子你都可以告政府，而且蔣議員似乎只幫拒拆戶卻不想想同意戶，難道蔣議員認為拒拆戶才是人嗎？還是同意戶很倒楣，不該那麼早同意？之後咬警察，再到警局大哭，一開始媒體抨擊，後來有人說出她的故事，瞬間轉舵，難道現在是只要你多做善事或身世可憐，就不要管你做的事，只要稱讚就好了嗎？那味全保護台灣森林是不是也要頌揚，然後大家一起忘記它做的壞事？

民眾批評政府兩套標準，自己卻也兩套標準，再來媒體一連串的報導，把蔣議員的私事都說出來，好像台灣民眾要很在乎，從捐款到什麼睡躺椅六年，這很重要嗎？也有很多人捐款啊，很多都匿名捐款，怎麼媒體都不歌頌一下？所以以後高額捐款最好都不要匿名；睡躺椅六年？那街友連躺椅都沒有，有些還會捐款給慈善機構，都沒人理他們一下，真的要怪他們不是民意代表，不然多高尚啊！

現在只要批評蔣議員就是綠營的支持者或一群沒良心的人，但我真的覺得這種造神現象，令人不敢恭維。我當然非常讚揚做善事，可是有必要說成台灣已經沒有人像蔣議員或只有蔣議員最善良？把人捧得高高的，有任何意義嗎？

現在蔣議員言行似乎有點囂張，做什麼都有網友挺，只能說遺憾萬分。希望媒體不要好像天底下只有蔣議員最重要，我並不是來說道理或吃不到葡萄說葡萄酸，只是想表達一下對於台灣媒體或網友的反感。

（作者為台北市大理高中高一學生，中國國民黨籍）