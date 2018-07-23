自由共和國》余杰 ／中國要打一場「新鴉片戰爭」？

圖取自Kaiser Health News

余杰／旅美華裔人權作家

據美國《凱澤健康新聞》（Kaiser Health News）報導，美中貿易戰致使雙方一些與貿易無關的議題合作喊停，特別是針對芬太尼（fentanyl）等危險鴉片類藥物從中國輸入美國的問題。

美國大部分的芬太尼和其他鴉片類藥物來自中國。芬太尼效力比海洛因強五十倍，比嗎啡強一百倍。據美國疾病控制及預防中心（CDC）的一份報告顯示，鴉片類藥物已導致三百萬美國人嗑藥上癮，去年六萬四千人死亡。美國作家傑德．凡斯在自傳《絕望者之歌》中描述了若干美國中部「鐵銹地帶」家庭毀於藥物濫用的慘劇，那些「準毒品」大都來自中國。川普上台之後，致力於打擊美國毒品嚴重氾濫的社會問題，中國的「新鴉片戰爭」會不會讓川普的努力破功呢？

在過去一百七十年裡，「鴉片戰爭」成為現代中國民族主義的建國神話：從孫中山到蔣介石，尤其是毛澤東，共同將之塑造成西方用鴉片和砲艦摧毀國家的陰謀，及中國人為此屈辱展開的百年鬥爭（一八四二到一九四九）。英國歷史學家藍詩玲（Julia Lovell）在《鴉片戰爭：毒品，夢想與中國建構》一書中指出，當時在中華帝國方面，上自皇帝，下至地方官員，都視之為南方邊疆的小型騷亂、或外國商人抗議地方官府的不公待遇。由於官僚無能，軍事失誤，政治投機和通敵，最後被迫與英國簽定兩個條約。然而，鴉片戰爭打完一個半世紀以來，居然改頭換貌，由區區的「邊釁」，變成中國現代史的悲劇性開頭，而且是中國共產黨一黨專政的重大支柱。

而頗具諷刺意義的是，先後掌握建構中國近現代史敘事權的國共兩黨，都是鴉片的熱愛者。國共兩黨共同奉為中華民國「國父」的孫文，早在一八九四年就上書清廷，建議朝廷鼓勵國人自己種植罌粟，來排擠掉外國的競爭。他以權威的口吻說，他老家廣東種的罌粟，「蓋其氣味較公土（印度鴉片）為尤佳，迥非川滇各土可比」。孫文儼然是鴉片經濟的代言人。

而共產黨困居延安的時候，更是靠著鴉片貿易生存下來。一九四二年至一九四五年，蘇聯特務弗拉基米洛夫以共產國際駐延安聯絡員兼塔斯社記者的身分，在延安工作，與中共高層有過密切接觸。他在《延安日記》提到，「鴉片是當地貿易中最重要的一宗商品」。中共早在一九四一年就下達種植令，轄區農民每戶栽種五至十畝鴉片。對外銷售，對內禁煙，是中共發展鴉片經濟的方針。一九四一年底，邊區成立禁煙督察局，後改為禁煙督察處，中央書記任弼時被任命為「鴉片問題專員」。

近年來，又有學者發掘出數量達兩百多件的「忻州鴉片檔案」，對延安鴉片經濟這個近代史學者陳永發所說的「中共歷史上的最大機密」作了較為全面的梳理。這批「忻州鴉片檔案」，內容涉及晉西北鴉片種植、收割、運送、稅制等等，全方位勾勒了中共割據政權的鴉片經濟。

所以，中國在貿易戰中唯一的勝算，就是大量向美國輸出鴉片，讓美國像當年的大清帝國那樣被鴉片的洪流所吞噬。這才叫「不戰而勝」。