自由廣場》善用Map code發展觀光

◎ 黃培泉

二○一八年一月到六月日本國外觀光客已超過一五○○萬，其中含二五○萬的台灣觀光客，比二○一七年又成長十二％，全年預估將可超過三二○○萬人。其中或有值得台灣借鏡的地方。筆者日前到北海道自駕自由行，就有些觀察與台灣鄉親分享。

一、全力發展Map Code（11-13位數）取代Google Map。Map code是以經緯度標示每個地區，精細到連有名的樹都可找到，也可避免某些地方沒有電話找不到地點的困境。我在日本十天，搜尋超過六十個目的地，準確率一百％。不像台灣用Google Map誤差率超過十％。

整個Map code的建置至少要五至十年，可先從台南高雄屏東大目標著手，搭配出租車內配導航設備及中英日韓泰越印等多國語言配置（中南部及東部大眾運輸不方便，若要發展自由行，一定要提供方便的自駕及準確的Map code）。

二、各鄉鎮縣市一定要有自己的特色、特產及屬於自己的故事。例如苗栗雕刻、屏東蓮霧木瓜、高雄蜜棗荔枝香蕉、台南芒果鳳梨、台東釋迦等等。除了新鮮水果，也可發展霜淇淋、冰淇淋、麵包、甜點、伴手禮等。

三、觀光局應免費協助各飯店餐廳菜單住宿或旅遊簡介服務。例如某餐廳的菜單要翻成英文韓文日文越南文泰文等，可e-mail給觀光局，觀光局會在一個月內免費回傳譯文，店家就可根據自己客人的屬性印製不同語言的菜單，減少溝通誤會，增加了解促進消費。

二、鼓勵各國網紅部落客學生來台旅遊，並在FB、Snapchat、IG等分享旅遊經驗及注意事項。

四、各車站風景區公共場所的清潔衛生一定要加倍提升。也應善用折扣套票，提供觀光客美而廉的方便性。

如此多方面把自己的條件提升，增加觀光客的黏著度，讓他們喜歡台灣的美麗，忘不了台灣的美食，才會一來再來。

（作者為美商網通業者印太區總經理）