自由廣場》姚文智、陳學聖的兩種選戰

◎ 林清淵

總統府資政辜寬敏被問及台北市長選情時表示，「我看是姚文智會當選，不是很有魅力，但是會當選」。辜老的意思就好像是這家餐廳的餐點，不是很好吃但是價錢不貴，老闆的態度、服務與衛生又都很好，希望大家多多來捧場。

藍營桃園市長參選人陳學聖的選情同樣是低迷，民調也老拉不起來，藍營基層屢傳換將，藍營市議員參選人選擇與陳學聖合照者至今仍寥寥無幾，藍營的意思好像是這家餐廳的餐點，不好吃價又貴，而且老闆的態度、服務與衛生都沒很好，希望大家能不去就別去！一邊是鼓勵另一邊是恨不得遠離他，怎會差這麼多？上次總統大選「換柱」的老套又來了嗎？

姚文智和陳學聖一樣都是獲得各自陣營的黨提名，感受到的溫暖卻是天差地別。桃園市原本也是「藍大於綠」的城市之一，為什麼黨提名人被唱衰？當然是與沒有以往黨產的挹注有關，坊間傳言地方派系要的是黨的奶水，現在黨產被凍結，陳很難打傳統耗資源與金錢的動員戰，只能打「空戰」，奶水沒了派系又難鞏固，當然會有換人的意圖，否則怎會有「不賄選就不會選」的傳說？

選舉是選賢與能，不是選資源與金錢的多寡，如果國民黨看的只是造勢、動員的大小而決定候選人，那麼選民不會買單的，換柱的前車之鑑難道不夠明顯？選民會買單的是持續堅持做對的事情的候選人，十年磨一劍的林佳龍，服務熱誠最終獲選民信任，就是最好的註解。何況，柯文哲上次勝選不是靠資源與金錢的動員，政黨與選民都了解，空戰也可能勝選，不是嗎？為何不能像老師鼓勵學生、父母鼓勵兒女一般的鼓勵候選人？各位參選人加油吧！

（作者任職營造業，台中市民）