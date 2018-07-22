自由廣場》台灣未來不是中國說了算！

「一中原則」是阻礙兩岸交流最關鍵之處

◎ 孫國祥

陸委會主委陳明通日前在美國傳統基金會（The Heritage Foundation）所舉辦「兩岸關係的機遇與挑戰」國際學術研討會中，以「民主自由是發展兩岸關係的重要基石」為題發表演說，按其內容及各界反應堪稱是民進黨政府執政二年來兩岸論述之「經典之作」。

陳明通所闡述的政治立場及政策內容，不僅讓國內藍綠政治人物、統獨人士及學術界的專家學者，各有著力點各自解讀，且多數朝「正能量」方向評價，連威權體制下的中共學者也以「進步」的詞彙加以肯定；而中國國台辦主任劉結一只能老調重彈「聽其言觀其行」，並重申「堅持體現一個中國原則的九二共識」。

事實上，中國所堅持的「一中原則」及「九二共識」內涵論點，就如同主張擁有南海全部主權一樣荒謬，不僅不符兩岸發展的新情勢，也是阻礙兩岸交流最關鍵之處；中國自稱擁有台灣的主權，不僅無法得到以美國為主的民主國家所認同，意圖消滅中華民國名號及去台灣化的行為，強迫台灣人放棄當家做主的權利並成為中國的扈從者，更是無法讓絕大多數台灣人所接受。

中共所堅持的「一中原則」不是少數國人一廂情願所認為「歷史、地理、文化、血緣」的中國，而是「政治上」的中國，是中華人民共和國併吞中華民國的中國；從中共1949年建政，到1972年之後與美國所簽訂的「上海公報」、「建交公報」及「八一七公報」，無不主張「中華人民共和國是中國唯一合法的政府，台灣是中國的一部分」；儘管美國不同意中共主張，僅以「認知」回應，並以制定「台灣關係法」正式承認台灣擁有「事實主權」地位，中國仍以「歐威爾式」的無理取鬧，透過經濟硬實力手段強迫國際社會銷溶中華民國主權。

蘇起教授於2000年所創「九二共識」一詞，經十多年來中國的詮釋，已不復有當年國民黨政府所強調的「一中各表」；不管國共多次論壇或2015年的「馬習會」，國民黨「一中各表」的主張幾乎已銷聲匿跡，且中共自始至終都未承認有「一中各表」共識。在1992年「辜汪會談」中，中國提出86字說明「一個中國」立場，明確指出台灣的政治地位應在一個中國前提下進行討論，明顯矮化台灣主權地位，自然被代表台灣的海基會所反對，之後也被視為「九二無共識」。

中國要正視此次台灣所釋出的政治訊息，兩岸要有穩定關係，區域要能維持和平，中國就必須要放棄「霸權思維」。兩岸都是主權獨立的國家，中國不能仗勢意圖改變兩岸現狀，破壞區域和諧，台灣人民不可能以主權換取可能的和平，國際民主聯盟也不可能將「民主典範」台灣的未來交付給非民主體制的中國來決定。中國要認清「國際現實」，全球秩序與國際格局及兩岸關係都不是中國說了算！

（作者曾任政府駐外人員）