自由廣場》從獨立運動祖師爺談港獨

◎ 葛雋

心水清的人都會發現：每逢中共的統治合法性在香港受到質疑和挑戰時，當權者很快會舉起「反對港獨」的大旗，其用意很清楚，一是藉此轉移公眾的視線趁亂打壓，二是替自己壯膽，為自己打氣。二○一四年香港爆發舉世矚目的「佔領中環」雨傘革命，港共特首梁振英立即揮舞「反對港獨」的大棒對「香港出現一股獨立思潮」窮追猛打。眾所周知為期七十九日的「佔中運動」，根本就無任何人提出「港獨」的口號，但六八九還是以香港大學學生會內部刊物一篇學術論文作為「證據」。

今天，國際局勢風起雲湧，美中貿易戰令中國內外交困四面楚歌，在這種形勢下，老共果然又一次祭出「反對香港獨立」的大旗，這一次是拿沒沒無聞的一人政黨「香港民族黨」開刀，警方對創辦人陳浩天先生羅織了幾十條罪名厚達七百頁「罪證」，用上針對黑社會的「社團條例」進行檢控，可謂無所不用其極！

對共產黨而言，若想對某國某地人民文攻武嚇進行打壓，最好的藉口莫過於「反對你們搞獨立」，「反對你們分裂國家」了。但是它們卻從未認真想想：人家為甚麼要獨立？人家為甚麼要革命？人家為甚麼要民主？這一切中共當然不會去反思。若肯反思，共產黨也不叫共產黨了。

說起追求獨立，中國共產黨還真稱得上是「獨立運動的祖師爺」呢！殊不知早在上個世紀二○年代，中共頭子毛澤東就喊出「湖南獨立」的口號。三○年代中共在江西公然成立「蘇維埃共和國」。四○年代中共派遣地下黨員謝雪紅在台灣秘密推行「台灣獨立」運動，這才是貨真價實的「台獨祖師奶」呢。

中共藉「反對港獨」打壓港人，恫嚇港人，以為這是一帖「百試百靈」的「良藥」，實在錯得離譜。奴才若以為以此可以替中南海主子舒緩壓力，卻忘記其祖師爺毛澤東的教誨：「哪兒有壓迫，哪兒就有反抗。」港共的一舉一動，全世界人都看在眼裡，這帖狗皮膏藥，最終只會貽笑大方。

（作者為香港退休作家）