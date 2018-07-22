自由廣場》微軟總裁警語

評柯市府搞人臉辨識系統

◎ 徐立德

台北市議員李慶鋒表示，台北市府將在北一女等四所公立高中專科教室設置點名系統導入人臉辨識系統，恐讓學生的個資外洩。市教育局則說明，校園智慧到課系統內雖有人臉辨識這項功能，但因涉及學生隱私及系統辨識率不夠精確，並未考慮要開啟這項功能。

這裡牽扯出一個很重要的課題「臉部辨識技術究竟是方便還是威脅」？臉部辨識系統不僅可以用來解鎖智慧型手機、授權銀行進行交易和抓通緝犯人，還可以讓警方幫助迷路的失智老人回家，儘管方便，卻也帶來隱私疑慮。

中國大陸正廣泛使用臉部辨識科技，全面監視國內民眾，中國已經利用臉部辨識找出違規穿越馬路行人，今天你在中國過馬路，你可能不知道你正在受當局監視，隨著科技的進步和大數據出現，人們的一舉一動越來越無所遁形。「老大哥正在看著你」，在中國大陸已在進行中。

民眾生活在「社會安全和個人隱私哪一個比較重要」的矛盾中，不可否認，臉部辨識是打擊犯罪的重要工具，但這項技術也可用於大規模監偵，妨害民眾出席政治示威或隱匿身分過日常生活的自由。當這兩者衝突時，大多數的民眾可能比較關心維護個人的隱私。

科技的發展始於人性的需求，臉部辨識技術雖然有了很大的進步，但是另一方面也會造成隱私的擔憂。讓人擔心的是，法律總是跑在科技發展的後面，即使在法制先進的美國，也是如此。「目前並沒有聯邦法律可以控制人臉辨識技術」。微軟公司總裁兼法務長史密斯日前在他的部落格發表文章，探討臉部辨識潛在應用和濫用情形。他並敦促美國國會研議加強管制規範臉部辨識技術，「不能讓這項科技失控。」

台灣是個法治社會，面對臉部辨識技術帶來的侵犯隱私疑慮，政府必須主動研究立法積極管理這項技術，因為企業界無法自我規範。

（作者台北市民，資深社會工作者）