自由廣場》人臉辨識之兩岸一家親

◎ 陳冠甫

台北市政府教育局傳出將在北一女、中崙高中、百齡高中、和平高中等四所公立高中導入「人臉辨識系統」用於校園安全、智慧點名上，而且最快八月卅日開學日就會試辦，消息一出馬上引發反彈。教育局科長隨即改口稱人臉辨識系統「會裝設，但不啟用」。這讓人不免想到中國手機品牌被抓包，會自動開啟照相機，公司也宣稱「只是啟動，不會使用」。問題是你相信嗎？

五月時台北市政府也曾傳出要設置「人臉辨識」的智慧路燈監控交通、分析與蒐集集會遊行資料。也同樣遭受批評。因為隔壁的中國就是以人臉辨識系統監控人民而自豪。中國有全世界最大的生物特徵資料庫，也正在打造一個老大哥隨時都在看你的歐威爾式國度。

歐美才剛禁止臉書使用人臉辨識系統蒐集和濫用用戶資料，柯文哲市長卻反而和主流想法背道而馳，柯市長不僅時常吹捧威權式民主，也崇拜獨裁式的歷史人物，難道共產黨這種侵犯人權的監視技術也默默交流到了「中華台北」，不只口中說的兩岸一家親，連法治也要一家親了嗎？如今單憑教育局內部計畫和廠商合作，就要試辦爭議極大的人臉辨識，是否藐視台灣的民主法治？

大法官在釋字六○三號解釋中闡述，隱私權是不可或缺的基本權利，不只是保障個人生活領域不受他人侵擾，更重要的是個人資料的自主控制，人民可決定是否揭露其個人資料、及在何種範圍內、於何時、以何種方式、向何人揭露之決定權。釋字六○三號當初是涉及按捺指紋爭議，現在同為生物辨識工具的人臉辨識，直接要在無法律授權情況下對未成年學生使用，不免讓人懷疑台北市政府的用心，是不是柿子挑軟的吃。何況台北市的一萬五千支監視器還不夠嗎？

人臉辨識除涉及隱私權外也與國家安全相關，系統需搭配大數據資料庫使用，透過資訊的交叉比對，加上電腦的處理能力，可以掌握一個人的生活動態。這些個人資訊，都具不可回復性，一經洩漏就無法回復，會造成很大影響。而且政府多次背叛人民期待，之前的國道ＥＴＣ系統也說不啟用來抓車輛超速，現在已經實行。可見這真的不是柯文哲市長所說的「要相信政府」那麼簡單。

（作者為國立臺北大學法律研究所研究生）