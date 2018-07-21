社論》正常的國家 正常的兩岸關係

中國一步不讓，且加強繞島巡航、實彈軍演的武嚇，被華府視為破壞現狀者。（資料照）

陸委會主委陳明通在華府發表演說，中國國台辦主任劉結一被問到此一演說時重申「一中原則」。劉結一稱：「說一套做一套不行，我們聽其言、觀其行」。也在華府的陸委會前副主委林正義指出，劉結一稱不能說一套做一套，透露出的訊息是，這一套是北京願意聽的。

「北京願意聽的」，具體何指，暫且不論。但兩岸關係的僵持，源自中國堅持「一中原則」作為政治基礎。現在，中國一步不讓，且加強繞島巡航、實彈軍演的武嚇，被華府視為破壞現狀者，陳主委反而透露一些「北京願意聽的」，我們倒寧可希望他是「說一套做一套」，而不是真正去做「北京願意看到的」。否則，中國的原則始終不變，我方的原則卻逐漸迎合北京，將令對方認為武嚇有效。例如，陳主委在演講中提到：「蔡總統上任兩年多來，堅持以務實的態度處理兩岸關係，根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例和其他相關法律，處理兩岸事務，並尊重一九九二年兩岸會談的歷史事實與求同存異的共同認知，推動兩岸關係和平穩定發展，我們的立場一貫而堅定。」這樣的陳述，拿來比較蔡總統的陳述，似乎沒有發揮「台灣民主原則及普遍民意」。

「台灣民主原則及普遍民意」，堪稱台美價值同盟的磐石。它不僅是兩岸關係的底線，更是談論兩岸關係之前，決定台灣國家定位的關鍵。國民黨執政，民進黨執政，差異應該就在對「台灣民主原則及普遍民意」的態度。民主，對台灣已經不僅是「理所當然的生活方式」，台灣人民甚至已經以民主回答了「我是誰」的認同問題。今天，本土政權得以完全執政，部分原因是馬英九執政失敗，更重要的是台灣人民對正常國家的渴望，對國共兩個中國黨霸凌此一願景的反彈。所謂的改善兩岸關係，問題在於製造麻煩、改變現狀的北京，願不願意如美國國防部亞太助理部長薛瑞福所言：「最有助益的是中國能宣布放棄對台動武」。假使連這一點都做不到，小英政府再努力滿足北京的「聽其言、觀其行」，將只是在中國威脅下的變形屈服罷了。

近年來，台美關係持續升級，國防授權法、台灣旅行法、美國訪台官員層級提高、美軍軍艦通過台灣海峽，乃至台灣被視為印太戰略的民主典範、陳主委得以訪問華府，正是本土政權從維持現狀走向正常國家的有利環境。當然，小英政府必須行穩致遠、不宜躁進，但至少要以向前挪移的步調，回應渴望國家正常化的「普遍民意」。未能利用機會挺進，反而委曲求全，從「台灣是主權獨立國家」漂流到「中華民國是主權國家」，這樣或許會讓北京覺得好聽一點，但卻更加靠近了「一中流沙」而不是遠離暗礁。緩和兩岸關係固然有其價值，不設政治前提、不拘形式、不限地點之兩岸對話與溝通亦可嘗試，但台灣的原則一定要寸步不讓，不可付出國家定位戰略退卻的代價，否則必定是得不償失。

猶記，二○一六蔡總統就職演說，或許原本兩岸具有某種默契，但話說出口，北京卻來個未完成的答卷，收了大禮卻恕不招待。自此，小英政府的善意，則成為不可毀棄的承諾，只容在善意之上表現更多的退讓。至於北京，基本原則文風不動。兩年多來，搶購我邦交國、機艦繞台擾台、片面啟用Ｍ５０３等中國威脅層出不窮，但小英政府的維持現狀卻被放在顯微鏡下嚴格檢驗，連美國提升台美關係之舉，小英政府也淪為北京的出氣筒。凡此說明，所謂的兩岸關係緩和，絕對不可攬為我國的單方責任。更何況，所謂的兩岸協商，對北京而言，唯一目標就是在九二共識下共促統一。這樣的協商，有甚麼好談？君子務本，本立而道生。先有正常的國家，才有正常的兩岸關係，小英政府務必切記。