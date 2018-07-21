自由廣場》誰讓親情變得如此恐怖？

◎ 施明雄

星期二自由廣場陳主編傳來，因以台灣民主國黃虎旗參選高雄市省議員，被關十二年洪天時先生三女兒的電話，我依吩咐打電話過去，是她的兒子（洪天時的外孫）接的，他說母親和父親去醫院看病，他很高興接我的電話，還說真感謝我寫他外公的故事，更感謝自由廣場登出受難者的文章，他說母親讀到她父親的史事時痛哭感傷，並說外公黨外時代為打倒國民黨專制，宣揚台獨思想，散盡家財參選，為理想坐漫長苦牢，連財產也遭沒收，可是現今收穫政權的後輩，卻從未寄送一張賀年卡給政治受難者或他（她）們的後代，或是召開一場宣慰紀念會，他一再提起他母親讀了好幾遍我的文章，非常感念還有人記得她父親，一定要跟我見面致謝。

這種父女兄弟的親情，本是天生合情合理的，然而在蔣家佔據台灣的獨裁時代，兄弟受難，姊弟保護資助，卻是會引來被判死關獄的災難。

一九五二年起，國民黨特務大批捉拿「匪諜」 ，凡是有人檢舉密告說家有禁書或批評時政，就有遭受逮捕可能，一被抓進特務機關，經過疲勞訊問嚴刑拷打，莫不屈打成招，寫下不利己更危害他人的自白書，那份簽名按指紋的自白，就是判人生死的文字，特務對逃亡數日最後被逮的人，更是下毒刑非迫出何人收留藏匿資助，方才罷休。我在台東泰源監獄服刑當外役時，跟我睡外役房鄰床的李修先生，就是很淒慘的故事主角。

李修先生高雄市人，李家在高雄五福一路（日治時代號稱銀座）的商店街，擁有好幾棟店舖，他家三兄弟都是留學日本的知識份子，李修從日本東京帝大藥劑糸畢業後，即回台灣開藥局。在一九五三年有人檢舉他三弟看禁書參加共產黨，特務登門抓人時，恰巧人不在，經人告知後開始逃亡，二弟幫助最多，不僅藏匿還出資買漁船想偷渡出海，但是事敗被擒，三兄弟都被逮進青島東路三號警總看守所，二弟被依叛亂條例四條一藏匿匪徒又出資幫逃亡判死，主犯三弟判死，李修只出錢判十五年，李家陷入恐怖驚駭的絕境。

李修先生沉默寡言，那時他已服刑十三年，在醫務室當給藥的工作外，他床舖上的空間都排滿玻璃試管和藥劑瓶罐，他告訴我正研發食用香料。雖已六十多歲，人精瘦體健，每天一下班，都會獨自到監獄範圍內的溪中去游泳，河溪寬約五十公尺，他可以來回游廿多遍，我坐牢前不會游泳，學會游泳是李先生指點的。出獄後由於都住高雄，我常去探望他，我結婚時，夫婦同來參加婚禮，他有一兒一女，兒子後來考取留學美國，女兒嫁給一位有名望的醫師。

巧合的是我高中王姓同學，竟然娶到李修妹妹的女兒，二○○○年判死三弟聲請平反和補償的繼承權，既然落到王太太的名下，四弟明德立委辦公室也幫忙受難者聲請，不久就獲得平反和補償，白色恐怖時代提供嫌疑犯一餐飯或留住一夜或給點路費，幾乎跟嫌犯同罪，即使是親兄弟，枉死在殘酷政權的台灣人太多了，不能不記下一筆，讓後人警惕不再犯錯。

（作者為政治受難者）