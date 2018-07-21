自由廣場》我這中國人還真瞧不起連戰

◎ 木下實

不是咱不尊老敬長，而是這等老不修著實令人厭惡。我也不想過於刻薄，就來細數一下此公的作為。

打著個友好交流的旗號，交流的是人權惡棍共產匪幫。但要是真能為我們天下蒼生，黎民百姓爭取些好處，甚至拯救些無辜受難的人，咱都不該罵人，甚至還該誇獎你不是？不是我要求過高，你比比人家德國梅克爾，周旋左右，劉曉波的妻子就放出來了。當年你在電視上出現的時候，我們可是盼著您把民主春風吹進中國。都來來去去那麼多次，從未見到有留下任何傳說。

當然了，可能真的有些人就是無能無知，抑或者講好聽的天真—這都是有個限度的。你看人家張伯倫還可以帶著一張親筆紙條回來，像揮手帕一般向記者show出紙條。你這個煮爛的銀耳蓮子羹，不知道跑了一趟做了些什麼？

咱就退一步來講吧，論論禮數。不知道你為中國人帶了什麼禮物，又帶走了什麼伴手禮？還是只是整天和一群匪幹吃吃喝喝交流感情，拯救失學少女去了。簡直就像個蚊子一般，在電視上嗡嗡幾聲，就可以飛來吸口中國人的苦勞錢。

聽說下面沒完，今年還有，而且是一位更大尾的跑來親善。表演罷了，中共可能有增加了點自信心，有可大放厥詞。只是臺灣的民意回不來了，臺灣的精神更高漲了，共產黨真是活在自己的世界中。（作者為曾來台灣當過交換學生的中國人）