自由廣場》鄉民正義 政治三溫暖

◎ 秦靖

屏東縣議員蔣月惠為了抗議屏東縣府強力執法拆除道路拓寬工程牴觸戶，將一名女警咬傷後暴哭引發話題。蔣議員先是被網友罵翻天，爾後卻因為溫朗東一篇文章而一夕洗白爆紅。

筆者肯定蔣議員長期為弱勢發聲，但不代表其可以為了自己的主張而信口開河，推翻議會拓寬道路工程的決議，無視被拆遷戶的同意書，指控潘孟安縣長收了多少錢。

當潘孟安縣長發出律師函要求蔣議員刪文，網友蜂擁至潘縣長臉書留言辱罵，筆者不禁要問，鄉民正義，可以入人於罪嗎？

試問這些鄉民，當您被指控入罪時，您還能氣定神閒、默不吭聲嗎？一旦不語，又要被套上默認罪名。

因為網路輿論可以帶動政治風向，政客或政黨的網軍林立企圖帶起網路聲量，造成沒有定見的民眾猶疑，謀取政治紅利。特定網軍有其政治目的，刻意洗風向很可恥，但集體謾罵或吹捧的鄉民也沒多高尚。

水能載舟、亦能覆舟！鄉民正義感湧現的同時，別忘了探究事件本質。蔣議員從被辱罵到一夕爆紅，「正義」鄉民態度轉變之大，自己都沒有過錯嗎？集體式霸凌欲將潘孟安縣長醜化成苗栗縣大埔案的劉政鴻前縣長，這樣的指控真的很沉重，潘縣長不用氣憤嗎？

（作者為教育工作者）

◎ 李曜丞

每個城市的火車後站，多半不如前站的光鮮亮麗，經濟弱勢族群聚集，火車日夜行駛，生活品質不算好，但許多屏東人在小小房子裡繁衍生息，公勇路的每個家都有段值得聆聽的故事。

第一次遇見公勇路的老伯伯，是在一個冷颼颼的午後，一群鄉親北上抗議，拜託總統府內的屏東女兒能幫幫忙，但不足百餘人的集結，在偌大陳抗區著實冷清，聲嘶力竭的控訴迴盪凱道，蔣月惠矮小的身材不起眼，口條也不算好，但她卻用盡氣力，力圖撼動著高高在上的縣府。

當然朝中無人的蔣月惠，中央部會互相推諉下，鎩羽而歸，今年春節收假前，我再次拜訪公勇路的老伯伯，與其素昧平生，簡單陳舊的平房，沒有過多富裕的現代科技，伯伯說他來自萬丹下蚶，辛苦一輩子的甘苦人。

前一年雄偉的屏東車站拔地而起，有些行政疏失，縣府拆遷規劃，又有些矛盾，但依法公勇路這一排房子得拆，伯伯老邁已無能力遷徙，多次陳情無果，老淚縱橫的臉頰越顯滄桑，其實他們就是想要棟能安居的房子罷了，何不搬到縣長響應小英總統政見興建的社會住宅呢？差點忘了，這個早跳票了。

這些年北京在清除低端人口風風火火，屏東也不遑多讓，但當談到拆遷，年度預算僅編列五十萬拆除經費的屏東，無力處理逾萬件的違建，對於八八快速道路蔓延而開的違規農地工廠，更是視若無睹，面對多是中低收入戶居住的公勇路為何就這麼有效率呢？

（作者為公務員）

◎ 古志誠

我雖同意蔣月惠在屏東為「羅騰園」弱勢院生募款的愛心，但刻意塑造神人，媒體怪怪的，也根本不必要這樣操作。例如《蘋果》十九日見報的〈咬警暴哭議員素質差？新聞幕後！一票三十元的天真〉，試問，哪個參選人不知道？況且一票卅元補助稱不上鉅額；媒體的重點放在她六．八萬薪水，四千元花在紅白帖，六萬元花在羅騰園，自己只留四千元以及一萬多元保險金過活，這是「她的選擇」，媒體實無必要用「悲情牌」炒新聞。

蔣月惠一咬成名後，面對屏東縣府疑似強拆民宅，潘孟安也無奈親上臉書澄清「根本沒強拆，何其沉重！」可是，網路部分媒體見獵心喜，狂打屏東縣政府「苗栗大埔翻版」，又有多少事實，可以做成類比？對屏東縣政府與潘孟安何其不公允？況且潘縣長一再澄清只有拆除「同意戶」，這樣被莫須有控訴「劉政鴻翻版」真有助於公勇路徵收事件與都市更新作業嗎？蔣月惠立場是都市更新全都不要了？

看到中天午間「大爆卦」政論節目邀請蔣月惠現身，又看到蔣月惠在現場節目哭泣多所委屈，《自由時報》即時新聞更報導，蔣大聲說已經賺到兩千五百元通告費，也是怪怪的。而女主持人類比蔣月惠是「屏東陳樹菊」這般比喻會不會過頭了？相信觀眾心中都有一把尺。

屏東縣府若「依法行政」拆同意戶，有何違法不對？網友不必未審先判，就像她咬女警的事件網友從謾罵到讚賞；電視媒體操作「由黑翻紅」，平面媒體頭版捧成「女版柯Ｐ」，台灣到底還要多少「神」啊？真的該自律了，還給屏東縣府公平的對待才是。

（作者曾任教育機構研究助理）

◎ 劉威良

名不經傳的屏東議員，為了抗議強拆民宅，咬了圍住她的警員，隔天到警局道歉被拒，嚎啕大哭，為自己失控咬人道歉，而上新聞版面。而被咬的屏東警局警員決意要對她提告。

一個離台北市四百多公里，坐高鐵也不會到的屏東南台灣的民宅強迫拆遷案，何時可以讓全國人民知道，如果她不咬警察，不聲嘶力竭地號哭而變成暴力與歇斯底里的議員，這件大家都要面子的被迫拆遷案會有人報導，會有人在意嗎？儘管咬人不對，但是存在著重大爭議，開著挖土機強迫民宅拆遷就對嗎？

台灣雖是民主國家，但是對於拆遷民宅，仍讓許多人爭議與質疑。巨大的國家暴力，在台灣屢見不鮮。就在這新聞報導的同時，我們看到苗栗張家藥房要重建，國家官員群列興土重建，好不熱鬧。張家藥房老闆的犧牲能不能換來土地與居住的正義，正好讓我們檢視屏東等地，一系列國家拆遷民宅的手段。

現在已經很少有地方議員會捍衛別人的利益，有人說蔣月惠是演戲作秀。是的，在屏東不這樣作秀，何時上得了台灣酷愛嗜血的媒體呢？她咬人不對，但有其他土地可用，卻強迫人民搬遷的政府，又怎麼是對了呢？

（作者著有《借鏡德國》）