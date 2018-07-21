自由廣場》成也基層 敗也基層

◎ 陳彥亨

民進黨會在年底選舉上，自提台北市長人選姚文智，不就是回應基層支持者的心聲、願望嗎？但太出乎意料，竟有一大半綠營的支持者在民調上，表態欲投給柯文哲。可否有人告訴我，為什麼？

去年在世大運會場內外，台灣旗幟均遭沒收，或扔入垃圾桶，當時綠營人士、基層支持者十分憤慨，均認為是柯下令所為。但太出乎意料，竟有一大半綠營的支持者在民調上，表態欲投給柯。可否有人告訴我，為什麼？

過去好幾個月以來，具有台灣意識，或傾向綠營的政論節目中，那些來賓、名嘴、評論家皆說，民進黨只要自提台北市長人選，年底選舉上，將是民、國兩黨的候選人對決，似牆頭草的柯一定會被邊緣化。但太出乎意料，竟有一大半綠營的支持者在民調上，表態欲投給柯。可否有人告訴我，為什麼？

綠營的名嘴、評論家檢視柯的市政成績，皆認為所謂的五大弊案仍是懸而未決，甚至弊端叢生，拖延擺爛，一如馬、郝時期。但太出乎意料，竟有一大半綠營的支持者在民調上，表態欲投給柯。可否有人告訴我，為什麼？

綠營曾指摘柯在吳音寧之北農事件上作壁上觀，亦曾評斷柯之中止敬老金，更譴責其氣極冒出的貪婪老人一語等等。但太出乎意料，竟有一大半綠營的支持者在民調上，表態欲投給柯。可否有人告訴我，為什麼？

（作者為退休譯者）