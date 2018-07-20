社論》從「故宮」走向博物館、走向國際

故宮院長陳其南。（記者陳逸寬攝）

故宮博物院，這個象徵符號，這個實體空間，到底是主要指涉「故宮」，還是「博物院」，至今顯然還有爭議。新任故宮博物院院長陳其南提出「故宮台灣化」，希望重新賦予故宮文物的意義，讓參觀者可以重新解碼。他進一步表示：「台灣應該要接受東方最古老的中華文物，作為它的繼承者，我們在替世界人民保留世界資產，因為歷史轉折，變成是台灣人的責任」。但這樣的前瞻思考，立即引來不同的政治飛刀，一時之間尚難引發建設性的集思廣益。

故宮博物院的初始典藏，主要來自北京清宮的皇家典藏，那些文物在中國期間，因為戰亂也早就有經歷播遷的歷史。一九四九前後，國共內戰導致蔣介石敗退台灣。由於毛澤東高舉馬克思主義、共產革命的旗幟，因此播遷計劃包含了這批文物，因為失去中國土地托盤的蔣介石，必須利用這批文物樹立抽象的中華文化正統地位。所謂的復興中華文化運動，在毛澤東發動文化大革命期間達到高潮，儼然是毛蔣鬥爭從政治延伸到文化，蔣介石的確有其先見之明，雖然他的立場在現代中國比較偏向文化保守主義。

此後，當年基於政治考量，爭取中華正統地位，乃至搶奪中國代表權，具有高度象徵意義的故宮博物院典藏中華文物，隨著蔣介石代表退出聯合國、中美斷交等一連串挫折，逐漸退縮到文化中國的意象，政治性功能逐漸淡化。不過，蔣氏政權畫上句號之前，故宮博物院院長的任命，還是具有高度的宮廷政治意味，因為他的任務是為蔣氏政權鎮守中華文化正殿。秦孝儀，便是這麼一位典型院長，他從蔣氏侍從秘書到黨職，起草蔣氏遺囑，為蔣公紀念歌作詞，在宮廷政治扮演某種角色。

這一切，隨著台灣的民主化，起了很大的變化。本土政權執政，故宮博物院的威權意象，開始往專業化的博物館轉變。故宮博物院，院長開始由學者專家出任，開始從故宮走向博物院，它的政治連結迅速解構，典藏內容也開始多元化，展現出一個新的時代趨勢：中華文化只是台灣文化的組成元素之一。可惜，故宮走向博物院，到了馬英九執政時期，走了一趟回頭路，就是企圖把台北的故宮連接到北京的故宮，為政治上的九二共識、一中各表、同屬一中，從事文化偽裝的掩護服務。故宮博物院，成為兩岸政治交流的文化工具，從「漢賊不兩立」轉為「漢賊交流」，這恐怕是兩蔣始料所未及的吧。

故宮博物院文物的重新解碼，堪稱大勢所趨。不過，文化有它自己的脈絡，尤其是在民主社會，所以今天也大可不必從政治眼光來看故宮博物院的轉型。這個中華文物典藏為主的博物院，應該連結到廣義而非狹義的「台灣價值」。以文物為主體的考量，最可能融入台灣總體文化的方式，應該是讓它徹底「去政治化」，不是以意識形態「去中國化」（這也是不可能的）。從而，以專業博物館的管理方式，讓它從故宮走向博物館走向國際，結合文化創新意象，讓參觀者、研究者都能深深體會到，這批古代中華文物正結合著現代台灣活力，以更具「普世價值」的精神內涵，扮演國際文化交流的大使，甚至讓全球華人都能夠認同，這批中華文物典藏在台灣的文化現場，是一種更值得選擇的幸運。

長期以來，存在一種中華文化高於台灣文化的偏見，其實，這是外來政權的通病。平心而論，台灣文化的時空，比起中華文化短小，但是就現代化的歷程而言，台灣社會卻早了中國社會好幾步，而且台灣至今仍比中國更廣更深地浸淫於現代文明。相形之下，台灣不必傲人，但絕對足以自傲。故宮博物院的文物，如果當年沒有播遷台灣受到保護，大有可能早就「被文化大革命」了，哪有今天「台灣化」的問題。對歷史文物的真正尊敬，不是民族主義或政治動員，而是還它一個文化的本色，讓它的豐富內涵既向本生民族敞開，也向多元豐富的地球村敞開。陳其南院長沒有說清楚的地方，將來可以做得更清楚，這應該是很多人的期待。