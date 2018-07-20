自由廣場》馬先生為自己準備了牢房

◎ 凌博志

馬英九終於願意在國民黨中常會報告「三中案」了，不過，這次的身分不是黨主席而是「陽春」黨員、「刑事被告」。

數日前國民黨曾敲鑼打鼓，高聲嚷嚷，說全體中常委要在常會上為馬的清白「背書」，但臨場卻雷大雨小，只有送暖，沒有決議，更沒有「背書」。

馬夫子自道了十分鐘，一半時間駡北檢政治追殺、奉命起訴，另一半時間強調自己無辜清白，絕無賤賣。通篇報告完全不脫之前發表的千字聲明，對於如何不經正當程序，和張哲琛、汪海清密議了一個「天龍八部」，以超低的價格出脫三中黨產的經緯和脈胳，完全一字不提，在場的人從主席吳敦義以降，包括副主席、秘書長和中常委，竟然無人想問點什麼，知道點一鱗半爪，只有幾個中常委牛頭不對馬嘴地無話找話，虛晃一招。

其實週三的中常會看到的只有兩個字—「心虛」，包括馬英九和所有藍營人士都心知肚明，北檢這次的確功課做足，七五二頁起訴書認定包括中視、中影、中廣和舊中央黨部大樓的出脫全是「非常規交易」，是因為有著鐵一般的事實，不容否認。其一，價錢離譜，背離市場行情；其二，錢未入手（如中影）或只拿一成（如中廣），就將產權移轉；其三，中投、光華是股票上市公司，出脫股權和土地竟不經董事會決議；其四，買主全是「馬友友」，而且是馬「御筆親點」，一手包攬。

另外，馬被認為主導整個賤賣過程，除了有被搜扣的前中投總經理汪海清錄音光碟外，包括蔡正元、張哲琛和相關證人在反覆偵訊中的證詞，也令馬無言以對，乾脆在偵查中行使「緘默權」，閃躲規避。

面對無法動搖的證據，馬除了用政治語言向同溫層喊冤取暖外，只剩一招，他指責小英和民進黨發動「司法追殺」，更誣賴北檢「奉命起訴」，可這個指控如果成立，馬應回頭問問自己，做總統八年，除了阿扁，多名扁朝官員是奉誰之命被起訴？三中案被黃世銘的特偵組「包裹簽結」，又是奉誰之命？最奇的是三中案被「奉命起訴」後不到三天，馬的「大巨蛋涉圖利案」也被北檢簽結，是蔡英文突然大起佛心，抽手不管了？還是這位前總統餘威猶在，能叫北檢聽命簽結？

有一個殘酷的現實要提醒馬英九，三中案後，做過黨主席的連戰、吳伯雄、洪秀柱至今都三緘其口，朱立倫和現任主席吳敦義還有政治企圖，都還指望馬助一臂之力，但朱問東答西說馬沒有拿一塊錢進口袋，吳則膽怯游移地說不是為馬背書而是挺馬的清白，沒有一個願對馬的一路說謊和胡作非為稍做辯白。

世情薄如紙，政治最現實，從今日始，馬注定會孤單地在審判程序面前數百片錄音光碟和長串證人的無情檢驗，更注定會為自己的習慣說謊、濫權推諉和知法玩法付出坐牢的代價。

（作者曾任檢察長）