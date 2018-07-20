自由廣場》警察無法獨力承擔治安重任

◎ 官政哲

新上任內政部徐國勇部長強調治安是上任後首要目標！指出警察迅速破案就是治安的保證。並表示要杜絕殺人、槍擊案，就必須切斷模仿效果、快速破案，未來他會要求增加見警率，每個地方都可以看到警察，犯罪率一定就降低。徐部長對治安問題的認知，似乎過於簡約與樂觀！

犯罪問題是社會矛盾與消極因素的綜合反映，涉及複雜人性因素，亦是政治、經濟、思想、文化、教育、社會等多方面因素匯聚而成。政治不安與經濟惡化、民生窮困與高失業率、政府失能與效率不彰、道德倫理與社會風氣敗壞、教育失敗與社會控制力弱化等，皆是影響社會治安諸多因素。

隨機式雷厲風行掃蕩與提高見警率，固可展現決心與魄力，但並不是治安的特效藥或萬靈丹，僅是暫時消炎止痛的短期藥效。

整治治安必須體認其複雜多元與廣泛性及其演化趨勢，涉及社會與人口結構，政經、司法、社會、教育及科技等環境影響與治理策略、組織制度、人力資源、財政預算、法規命令等條件影響。

整治策略包括預防性、打擊性、矯治性、懲罰性、教育性、管理性與建設性等政策，並以標本兼治，垂直與水平整合的戰略合作；行政司法立法之配合，政府與社會企業及全民協力，與以因地因時制宜打防與偵防並重的戰術做為綜合治理策略。

政府應以標本兼治的宏觀視野與多元系統之整合，策定治安整治的中長期綜合戰略。加強警政治安投資，強化警政與司法合作機制，激發公民社會參與，並以跨域治理與府際合作，提升社會控制機制與功能，才有長治久安成效！

治安是需要長期深耕累積與扎根的整體社會工程，減少或消除犯罪與騷亂的治安功能，是警察責無旁貸的責任！但警察只是整體社會控制與行政系統的小環節，無法獨力承擔所有社會治安的重責大任！

期待徐部長能明確認知警察治安權責與能量不足之限制，勇於擔當整合治安力量的領頭羊角色！真正做為支持警察維護治安的強力後盾！

（作者為退休警察）