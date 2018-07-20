自由廣場》見警率 犯罪率

◎ 吳景欽

近一個多月來，殺人分屍案件頻傳，引起民眾不安，新上任的內政部長徐國勇，即宣示提高見警率，以使犯罪率降低。惟如此的措施，真能實現安心社會之目的嗎？

法國十九世紀的社會學家涂爾幹提出無規範理論（anomie theory），認為一個社會一旦陷入無規範狀態，即社會規範不明確或無法落實，將使人民無所適從，社會即進入失序狀態，犯罪率也必然升高。又關於治安好壞，不在犯罪統計數字的下降，也不在於聽來多美好的政策，而在於民眾能否自由自在地走在街道上，無須擔心被害的可能性。以美國紐約警察於一九七○年代，開始採行徒步巡邏為例，犯罪預防的效果奇佳，因任何人皆感受到警察存在，任何的違法行為，也因此被立即制止，而藉由徒步，警察更可與市民做直接溝通。

這樣的實驗結果，也促使美國學者克雷格（George L. Kelling）與威爾森（James Wilson）於一九八二年三月，在大西洋月刊（The Atlantic Monthly）發表破窗（broken windows）一文。而破窗理論，其道理即在於：「若建築物的窗戶被打破而不馬上修補，很快的其他窗戶也會被打破。」故在見警率高的情況下，既讓人民感到安心，更可使有心者打消犯罪的念頭。

至於破窗理論最重要的實踐者，當屬一九九三年起擔任八年紐約市長的朱利安尼（Rudy Giulian）。其治安維護，並非以其擔任檢察長期間的掃黑，而是以取締輕微違法行為為主軸，如先清除所有地鐵塗鴉，並強力取締塗鴉為首要工作。這看似僅為保持乾淨地鐵的動作，卻使警察加強臨檢與盤查，任何意圖不法的行為，如持槍搶劫、販毒、竊盜等，也會被及早發現與制止，犯罪案件因此減少，致成為一個重要典範。

只是很多城市模仿紐約經驗的效果，普遍不是很理想，一個主要原因，即在於資源有限下，若不增加警力，既帶來勤務負擔的增加，也易淪為是應付上級，致流於形式與虛耗。尤其根據銓敘部統計，警察人力仍有超過五千人的缺額，要再提高見警率，如此的缺口勢必更為擴大，但到底要增加多少人、需要幾年的時間，實皆屬未知。也因此，在人民極度渴望治安良好的現在，內政部長的宣示，千萬別又成為口號一句。

（作者為真理大學法律系所副教授）