自由廣場》竊取台灣研究技術及人才的管道

◎ 馮益屏

新上任的教育部長葉俊榮要重啟台大校長遴選案，各界可能都只從教育、法律問題來看管案，殊不知，這其中還有嚴肅的國安問題。

台大是台灣學術界的重鎮，不僅是台灣最好人才、技術的搖籃，每年更得到國家鉅額的研究經費及各項補助，國家提供最多的資源，讓台大發展各種研究，也培育許多頂尖人才。管中閔受爭議的不只是違反台大本身的兼職辦法，在遴選過程中，他所擔任獨董的台灣大副董事長蔡明興擔任遴選委員並未迴避，更令人擔心的還有他和中國的關係。

廈門大學是中國對台統戰的重點學校，廈門大學校長朱崇實在二○○九年專文中指出，廈大對台研究（情報）成果得中央領導高度評價，並且先後聘任包括管中閔、關中等三十多位台灣政要、學者擔任全職、兼職教授，還積極吸引台灣學生，和二十幾所台灣大學有交流合作協議，招收多達逾八百台籍學生，對這些，朱崇實毫不保留地表明是為了「服務祖國統一」。

在管中閔被爆出在廈大兼職第一時間，廈大承認；後來爭議擴大，廈大為管一路遮掩，管和廈大關係之密切由此可知。媒體更曾報導，蔡家富邦金可能是透過管中閔牽線與廈大合作，廈大隨之成為富邦金在中國主要合作大學，雙方長期共同舉辦海西論壇、兩岸金融研究會等等，同時還成立「廈門大學富邦兩岸金融與產業研究中心」。

富邦金控董事長兼台灣大副董的蔡明興更在出席廈大論壇時發下豪語，要做兩岸金融合作的「先行者」，以福建為起點推進全中國布局，利用廈大做為其進入中國的重要據點不言而喻。很明顯地，蔡明興與管中閔不僅僅是副董事長與獨董的關係，在蔡的中國部局上，管也扮演重要角色。

再觀之廈大「服務祖國統一」的強烈統戰目的，更讓人不能不懷疑，管之擔任台大校長，不僅僅是與中國關係密切的財團扶持，更可能成為中國紅色勢力「進入」台灣第一學府的渠道，做為中國取得台灣研究技術及人才的橋頭堡。

中國在美國竊取各種技術已經讓美提高警覺，台灣企業也頻傳技術遭中國竊取的消息，台大則是國家提供最多資源進行各種研究，紅色勢力的介入，台灣頂尖的技術與人才都有流失的危機。這已經是蔡政府不能不正視的國安問題。

（作者為博士生）