社論》「一帶一路」的債務陷阱

「一帶一路」是習近平重建漢唐大帝國，實現中國夢的重要路徑圖，近日卻傳出頗多負面訊息。（路透檔案照）

「一帶一路」是習近平重建漢唐大帝國，實現中國夢的重要路徑圖，近日卻傳出頗多負面訊息。美國智庫一項最新研究顯示，自二○一三年以來，中國在六十六個「一帶一路」沿線國家宣布投資的一六七四個基礎設施項目中，迄今已有約十四％︱︱即二三四個項目，遭遇阻力並陷入困境；而日本媒體更指出，寮國等六個東南亞國家所背負的外債水準，明顯高於整體開發中國家平均值，其債務危機和中國的「一帶一路」計劃不無關係。凡此，莫不令人強烈質疑中國的「一帶一路」在地緣經濟與政治的意圖。

「一帶一路」由習近平在二○一三年提出，包括「絲綢之路經濟帶」﹙簡稱「一帶」﹚與「二十一世紀海上絲綢之路」﹙簡稱「一路」﹚。「一帶」主要走向從中國出發，以歐洲為終點；「一路」，則是沿著海上絲綢之路，發展中國和東南亞、南亞、中東、北非及歐洲各國的經濟合作。換言之，「一帶一路」乃是中國意圖恢復古代帝國榮光的現代「新絲綢之路」，具有地緣經濟與政治的重要意涵，係以經濟合作、開發為名，大量貸款給沿線國家打造基礎建設，作為以中國為中心的國際連結，串聯成現代的新絲綢之路。有人曾形容「一帶一路」為中國版的馬歇爾計畫，意圖藉由強化沿線國家的經濟發展來延伸影響力，建立取代美國的新霸權。此一評估揭露中國建立霸權的野心，卻與馬歇爾計畫南轅北轍，風馬牛不相及；主要差異在於馬歇爾計畫是一種援助型的經濟復甦計畫，但中國的一帶一路係以貸款方式進行。換言之，馬歇爾計畫是無償的主動援助，而一帶一路卻須連本帶利償還，並不是白吃的午餐。

「一帶一路」甚至可視為一種「債務陷阱」策略，亦即以中國大量外貿盈餘累積的過剩資金借貸給周邊國家，一方面使之舉債打造國內的公共建設，提升民眾生活水準，以及營造經濟發展的厚實基礎，另一方面更可滿足彼等政治人物的貪婪欲求，因此對部分貧窮國家具有難以抗拒的吸引力。但愈來愈多的貧窮國家因無償債能力而陷入債務危機，華盛頓智庫「全球發展中心」今年三月發布的研究報告具體指出，八個國家的風險令人擔憂，包括巴基斯坦、吉布提、馬爾地夫、寮國、蒙古、塔吉克、吉爾吉斯與東歐的黑山。另外，東南亞債務水準以柬埔寨、寮國和越南飆升最快，尤其柬埔寨外債飆升一四二％，中國為最大債權人，在在令人憂心此一區域將逐漸掉入中國的債務陷阱。而更多的窮國債務爆表，無力還債，乃將合作項目移轉或租借給中國，最顯著的例子是斯里蘭卡因無法償債，而將具有戰略意義的漢班托塔港的控制權移交給中國，形同成為中國的殖民地，與之建構出一種殖民地與母國在經濟與政治上的雙重依賴關係。

事實上，中國的「一帶一路」是一樁穩賺不賠的生意，它不但藉協助沿線國家基礎建設之名輸出國內過剩資金，更因合作項目係由中方主導，因此也同時輸出過剩產能與勞動力。換言之，資金、標案與勞動力均由中國掌握，主要利潤回饋中國，但風險卻由借款國承擔，實為典型的不公平交易。對於地主國而言，這些借款打造的大型建設可能成為閒置的蚊子建設，徒然便宜了貪官污吏；但對中國而言，不但具有高度經濟效益，且更可將政治影響力延伸，築起中國夢，建構起新的霸權。

古代的絲綢之路，係因貨物交流而起，是一種自然形成的早期國際貿易網路；如今中國打著「一帶一路」之名，意圖改寫地緣政治與地緣經濟版圖，它與國際貿易無關，是一個鋪陳霸權的道路，自然也就不能稱為新絲路了。中國對內專制獨裁，統治有如天羅地網、銅牆鐵壁，民主自由人權等普世價值蕩然無存；今日更意圖將這一套專制統治體制藉由經濟的誘餌擴延全球，這是對世界和平的嚴重威脅，是文明的危機。習近平構築在「一帶一路」險路上的中國夢，世人不應輕忽。