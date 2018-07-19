自由廣場》這樣讓人不放心的核四 停損才明智

◎ 蔡雅瀅

任內曾封存核四的前總統馬英九，卸任後力推「核四重啟」，並喊出「以核減碳養綠」的口號。然其主張煤電40％、綠能10％、核能20％、氣電30％，與能源局統計之2017年全國發電總裝置容量占比煤電37％、綠能11％、核能10％、燃氣31％、燃油6％，及2025年政策目標煤電30％、綠能20％、核能0％、氣電50％，相較：煤電更高、綠能更少。既無心減碳，更無意養綠，只想擁核。

核四施工十多年，許多設備早已老朽；曾以「設計整合效能欠佳」為由，不再與顧問公司續約；大量違法變更設計，遭原能會開罰，並經法院認定可能造成公眾健康與安全之危害；因設備故障、人為操作疏失、颱風、壓力測試合格的太平龍頭竟脫落等因素，多次淹水；曾因靜電引起控制卡片程式錯亂，燒毀設備；誤觸造成假信號、雨水滲入等因素，喪失外電。讓人無法信任安全。

核四封存時，一號機系統功能測試，有諸多項目尚未完成，如：高壓爐心灌水系統、安全系統邏輯控制、反應爐壓力槽系統洩漏測試、緊要多工傳輸系統、反應器保護系統、緊要交流電力系統、核島區250VDC直流電源系統、緊急柴油發電機系統、喪失電源測試及之後發生冷卻水流失事故測試、同時發生冷卻水流失事故和喪失廠外電源、消防系統、保安系統、管路系統之膨脹、振動及動態影響測試等；且其中許多項目曾因未能澄清審查意見，遭到退回，顯未能證明安全。

原能會日前亦發出新聞稿說明：一、核四未完全經該會審核通過即已封存；二、歷經數年封存、資產維護階段，原測試結果可能改變；三、核四因應福島核災後之安全提升案，大部分尚未完成；四、由核二廠二號機長時間停止運轉後，再重新運轉所面臨的問題及挑戰經驗等，不會認為核四廠目前是符合安全要求的核電廠。

台電曾在2012年研議追加563億元預算，幸而該筆預算未通過，即進入封存。三年封存耗費37.8億元，期滿又編8.1億元封存預算，核四根本是超級錢坑。台電日前說明：燃料全數運出後，每年可節省保警、保險、保防視察等共約1.4億元，及廠內人力、物力與管理等成本。狀況連連、無法確保安全的核四廠，早日停損才是明智抉擇。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）