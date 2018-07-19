自由廣場》他八年不如她兩年

◎ 黃惟冰

民進黨推出「改革挺台灣」影片，以軍公教年金改革為主題，直指若不調整，軍人、教職員與公務人員的年金，將分別於2019、2027以及2031年破產。片尾更點出，「改革，大家都說過，但只有我們，真正做到了」。

確實，軍公教年金改革，過去多位執政者都曾經「說過」。但，每一位都以「空談」收場。特別是馬政府還有八年的完全執政，依然一事無成。蔡政府上台以後，面對歷任政府不願處理，卻又迫在眉睫的定時炸彈，勇於面對既得利益集團的反撲，提出漸進而有效的解決方案。平心而論，如果這都不算改革，那什麼才是？

此外，包括社會詬病已久的「鳥籠公投」、轉型正義、清查不當黨產等，也都取得了重大進展，而這些，如果沒有民進黨的完全執政，根本沒有實現的機會。

另一方面，除弊之餘，蔡政府在興利的部分，表現與國民黨相較，仍是有過之，而無不及。第一，股市保持「萬點」以上，連續超過一年二個月，前所未見；第二，今年五月份失業率為3.63％，為近十七年的新低；第三，2017年出口訂單總金額高達4928.1億元，創下歷史新高；第四，三次調整最低工資，時薪由115元調升至140元，月薪由20,008元調升至22,000元（都於2018年1月1日生效）。

而且，不要忘了，上述種種，都是在蔡政府上台至今，不過兩年又兩個月的時間內所完成的。換句話說，在時間、精力跟資源都相當有限的情況下，能夠交出這樣的成績單，實屬難能可貴。

總之，一樣是完全執政，馬政府八年做的，還不如蔡政府的兩年，這樣懸殊的表現，國民黨又有什麼資格要台灣人民再給一次機會？

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）