自由廣場》請協助退休軍公教再就業

◎ 吳宗穎

自七月一日軍公教年金改革新制正式上路，國人從自身親朋好友及各大媒體報導都了解到，部分當年評估能取得與在職薪資相差無幾的退休金，以用於支應家庭生活所需而申請退休的軍公教人員，因年金改革後將其退休金砍了二、三萬元後，造成生活上顯著影響，甚而有無以為繼的情況。據報載，相關退休軍公教團體展開成立「打工訊息中心」，透過臉書和LINE群組等，協助尚有工作需求的退休人員及眷屬們能覓得適合的工作機會，以減少對原本家庭生計的巨大衝擊。

筆者以為，我國勞動市場在少子化與高齡化的雙重衝擊下，讓已退休人員再次投入就業市場，本來就是政府的重要施政方針。年金改革上路，除了讓各類基金不至於快速破產，讓各世代軍公教人員均能老有所養外，更應該同時設計配套措施，讓退休人員有機會彌補所少領的年金，也讓他們再次協助國家完成重要的施政，例如：退休的警消人員，可以協助機關從事河川巡防、山林盜採、災難救助或社區維安；退休醫護人員可以協助未來長照的輔助人力；退休教育人員可以投入全齡學習的支援；退休公務人員可以協助公務機關臨時業務的處理等，這些應該都是可行的配套措施。

這群伴隨台灣經濟成長起飛，擘劃與執行國家政策的退休軍公教人員，如果在主觀上有再度就業的意願，並且願意配合各產業需求而學習的話，政府實應提供更多協助，讓他們以自己的能力緩解生計壓力，更能藉此贏得國人對勞苦功高的退休人員的敬重，這才是讓社會重新回復和諧的良方。

（作者為退休教師，台中市民）