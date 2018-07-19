自由廣場》當師資高齡化「三代同堂」

◎ 周玉娟

教育部統計資料顯示，國中小教師超過五十歲占比增加，高中端也出現新陳代謝停滯現象。分析去年教師年齡結構，以四十到四十九歲居多，約占整體四成左右，高於平均值，加上少子化和年改衝擊，年輕老師進不了學校職場，「老」老師將會越來越多。

年改前，各校透過員額控管與退休人員之間的消長平衡，有計畫地引進新血活絡教學現場。年改後，教學年資牽動退休金多寡，造成延後退休效應，且因少子化減班減師因素，根本難以進用新人。

往後的校園生態，也將逐漸邁向高齡化社會。教師的專業技能與教育新知，還可藉由研習和社群進修成長，但隨著年齡增長，精神體力變差是無法妙手回春的，教育主管機關應思考建置學校人力輪動機制，以因應未來校園師資高齡化現象，除了校內輪動適時視情將人擺在合適位置上，透過校際輪動師資流動以刺激團體成長和促進教育活水。

至於師生之間與親師之間日益明顯的世代差異，學校和教師應該抱持更開明的態度和心胸，廣開溝通管道和平台，多尊重關懷學生想法，多接納傾聽家長意見，唯有親師良善攜手合作，消弭三代同堂（年老教師、年輕父母、年幼學子）的觀念差異和猜疑抗爭，教學品質和學習效率才能無礙提升。

（作者為退休校長，台中市民）