自由廣場》龍頭大學的學術倫理

◎ 南嘉生

新任教育部長葉俊榮上任的第一個記者招待會，就說明他對台大校長遴選案的態度：一、教育部有權進行「程序和適任的合法性監督」；二、用行政程序法處理管案中的獨董部分，而「學術倫理和赴中國大陸學術交流並不成為決策過程」；三、台大校長若長期都是代理，可能會戕害大學發展。

我們支持他的態度，但為使管先生的校長能做得有威望、受社會信任，我們認為學倫也要一併考慮。這方符合台大在台灣教育與學術界的龍頭地位，本文僅就學倫方面，發表一己之見。

現在連一般大學生都要上學倫課程，方能畢業，其重要性可見一斑。學生都要了，老師更不用說，而校長更應為表率。學倫非法律，但卻是學術界的天條，是不可迴避的重大問題。楊泮池前校長就因學倫問題而引憾推辭連任，繼位者若可不論學倫，那楊校長捍衛台大聲譽的苦心付之流水，況且楊校長的學倫嚴重性，遠低於管中閔的學倫問題。其次，若學倫問題爆發於校務會議代表投票前、遴選會投票前，管先生就不會像現在不積極澄清，給學界交代，而就算他澄清了，投票結果也絕對不一樣。換言之，學倫對最後遴選結果，具有絕對影響力。

台大遴選委員會拿中研院的回函、台大學倫會的認定不須論文審查，以示他們處理管案的學倫問題。這樣不能杜天下悠悠之口，因為這個解釋不合國內外學術界的標準。就算該研討會的協辦單位台大經濟系，以往舉辦的論文研討會接受投稿的標準，也絕不會都那麼寬鬆，更何況出自中研院院士之手的論文。

為管先生計，也替遴委會、台大學倫會解套，就以楊校長論文審查模式再次啟動。這樣既昭公信，恢復管先生的學術名望，也讓台大不須蒙受不白之冤。

葉部長既然說台大校長的重要性多高，就應該要求遴選委員會啟動學術論文審查，以楊校長論文被審查的方式審查，給管先生的論文背書，讓他有足夠威信領導台大。

（作者為大學副教授，台北市民）