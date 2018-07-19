自由廣場》（金恒煒專欄）葉部長的浪漫vs.台大黨國甲兵

葉俊榮接任教育部長，橫在眼前的一等一大事是台大校長空懸案；能不能如他所宣稱的，一、二個月內走出一條「有溫度的路」？不只考驗新部長，同時也考驗民進黨政府。

「有溫度的路」這樣充滿感性的詞彙，浪漫則浪漫，並不符合現實情形的險峻。不然怎麼折損了兩位部長還沒辦法搞定？現實點說，教育部能不能殺出一條血路，才是重點。

比起前任吳茂昆部長，對台大當權派而言，葉部長可能是更難對付的對手，因為他把解決台大問題的底線壓縮到幾無空間可言了。此話怎說？公法、行政法專家的葉俊榮把法律擺放在事件解紛的軸心，搬出大法官解釋做為攻防的依據。台大當權派或說管爺們自然心知肚明，葉部長強調的是：「教育部有權監督校長遴選程序的正當性及當事人適格的合法性」，也就是說，教育部的命令既具合法性又有正當性，既沒有問題也沒有違反大學自治。

在這樣形格勢禁之下，葉部長點出擺平台大案的難處：除了台大拒絕遴選以及司法訴訟曠日廢時外，他還增加了一個關卡，那就是不容郭大維永遠代理校長下去。他說，校長代理一、二個月或一週尚可，長期代理會嚴重戕害台大發展和台大學生權益云云。管中閔雖然黯然閃失志在必得的大位，但有郭大維當替身（據可靠消息透露，郭大維凡事都電詢管爺），管爺們仍舊牢牢掌控台大。「沒有螃蟹，蝦子也可」的以郭替管方案，大有守不住之勢了；葉俊榮的「溫度」竟然要燒斷管爺們的最後香火，恐怕新部長遠比前部長難纏。

教育部與台大當權派的對撞，郭大維出任代理是得到吳前部長同意的。吳茂昆親口對郭大維許諾：「你就是校長，教育部全力支撐你在學校的作為。」於是郭大維就正式移駐校長室了。現在新任部長葉俊榮竟然連此一緩衝區也要芟夷殆盡，自是比吳前部長更徹底、更激進。

難怪葉俊榮甫上任，台大當權派立刻再補上一槍，讓之前提出訴訟的學生向台北高等行政法院遞件，聲請「定暫時狀態假處分」，要求在訴訟判決確定前應聘管中閔為台大校長。老實說，全不濟事；即使是台大校方提出此議，也達不到目的，何況學生？之所以無效，說來有趣，剛好卡在代理校長的權宜之計上；既有代理校長在，學生們自沒有符合第二九八條「發生重大之損害或避免急迫之危險」的「假處分」之要件。台大當權派使出「假處分」招式，目的不在護送管爺回鑾，而是向葉俊榮丟出戰斧，宣戰姿態十足。

民進黨已全面執政，教育部有權有責，空有實力不用，妄圖拿浪漫情懷對戰台大黨國甲兵，葉部長非到處碰壁不可。怕的是，「搏暖」不成反逼到「放水」，使「戰鬥內閣」倒地成為「投降內閣」。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）