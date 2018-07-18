社論》還要以「一中」自綁「對台」手腳？

上週五，連習會第四集上演，但行禮如儀之外並無新意。習近平僅表示：「當前的兩岸關係形勢複雜嚴峻，讓兩岸很多民眾有頗多憂慮」。連戰的一中交心，也沒有任何新意。如此乏善可陳的連習會，會來何用呢？表面上看，真的是一無是處；但習近平不會浪費時間，不會「以會養會」。有人認為，此舉是習近平要壓抑武統聲浪，但解放軍十八日起又將在東海實彈演習六天，顯然不是遞出橄欖枝。所以，這次的連習會，或更貼切地說，這次連戰應召入京，北京的政治意圖，值得注意。

連戰，沒有公職，沒有黨職，人氣低落，對未來選舉都是局外人，習近平卻撥冗接見這位老朋友，著眼點應非力挺跨海政商集團，因為二○一六北京就徹底醒悟了，那是一條徹底失敗的路線。從此以後，北京截彎取直，直接向三中一青、一代一線招手。於是，所謂的惠台政策，已不須居間的代理人。依此政策調整，連戰也就大可不必邀來北京跑龍套了。可是，這位「堂堂正正的中國人」還是率團到了北京，配合習近平演出一場可能連自己都不知道主題是什麼的戲碼。

連習會的時間點，有什麼空間感？一個是中美貿易戰，川普打蛇打七寸，打到中國的經濟弱腹部，中國即使不是招架無力，也是招架得很吃力。中美貿易戰，攸關中國經濟，回應過強或太弱，都可能對中國政經與內部穩定造成反作用力。另一個是，白宮與參眾兩院，針對台海情勢，紛紛做出提升台美關係的大動作，國防授權法、台灣旅行法、美國在台協會內湖新館落成、國務院副助卿相繼訪台、兩艘神盾級驅逐艦通過台灣海峽，在在與北京意志打對台。小英維持現狀、拒絕九二共識，北京藉此對台灣包括機艦繞島等軍事行動，則被華府確認為片面改變台海現狀。而施壓國際航空公司，將台灣矮化為中國台灣，連遭美英兩國政府公開反對。

有鑑於此，在美國以行動宣示台灣不屬於中華人民共和國、劃出台灣海峽的地緣政治紅線之際，北京必須以最低成本展現平衡的動作。而透過台灣有一定代表性的人，甚至利用小學生童言無忌之「我來自台灣省」，向美國嗆聲台灣有一定數量的人認同一中，所以，北京對台灣的政策有其現實基礎。連戰應召入京，主要不是什麼老朋友不老朋友，而是他當過國民黨主席、台灣的副總統，是能到北京配合演出最具象徵性的內應。將來，馬英九解除了安全審查，能夠到北京或第三國配合演出，台灣的總統級人物也呼應一中，其對美國別苗頭的宣傳價值當然更高。只不過，馬英九司法纏身，命運未卜。

中美之間，二戰同盟與三個公報的國際政治想像，中國或許自認可宣稱對台灣主權的「股份」。不過，台灣民主化的發展，讓中國的和統與武統都失去正當性，即便對台灣主權想像中的「股份」，也在快速流失中。現在，美國對台政策的正當性，乃是建立在台灣主流民意的基礎之上，這也是台美價值聯盟的磐石。中國的對台政策，與台灣主流民意漸行漸遠，唯一的訴求就只剩下，利用連戰這種非主流民意，發表認同一中的論調，以資北京宣稱自己也是台灣的股東。更何況，台灣是民主政治，政黨輪替是常態，哪天親中政權上台，北京便時來運轉了。

北京得以如此操作，其所憑藉的卻是美國的盲點。美國的對台政策，至今仍置於「美國的一中政策」之下，於是形成了一種不對稱狀態，例如，馬英九追求終極統一，背離台灣主流民意，呼應北京同屬一中，華府並不認為改變現狀；而陳水扁高呼一邊一國，表達台灣主流民意的意志，卻遭到華府改變現狀的苛責。現在，卸任的副總統連戰，卸任的總統馬英九，隨時隨地可以宣傳兩岸同屬一中，但是現任的總統蔡英文，卻不能明確指涉台灣在中國之外自成一國。美國的對台政策若不能與時俱進，善用台灣旅行法等新的政策工具，恐怕難脫以「一中政策」自綁「對台政策」手腳的窘境。