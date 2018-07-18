自由廣場》被魔咒質變中的民主台灣，當正名自救

◎ 朱孟庠

本土政權全面執政兩年來，中國緊緊封鎖台灣在國際的生存空間，以經濟銳實力恐嚇各國企業絕不手軟。但當我們提出以台灣正名反制中國，不少人會反問：「正名生活就會比較好嗎？現在時機對不對？經濟實力才是重要吧？」

十七日陳儀深教授發表〈冷靜面對國際處境〉：「蔡政府應該先選擇內部做得到的正名做出成績，來彰顯政府的方向。」卻也表示「公投的時機、議題的設定，不能罔顧實現的可能性。」我們尊重陳老師對正名公投的風險評估，但台灣內、外承受的威脅緊迫，此時日本民間支持東奧正名，可說是時機難得。陳老師或許不清楚國際奧委會ＩＯＣ非聯合國之附隨組織，以ＷＨＯ來類比是錯的。但看法一致的是政府不能不表明方向。

在「台灣錢淹腳目」經濟好時，時機未到沒能正名。今民智已開，又因經濟沒有起色，故時機與現實皆不宜？回溯四月份中國對全世界四十四家航空公司強硬要求網站將台灣更名為「中國—台灣」，五月份日本「無印良品」在中國分店販售原產國為「台灣」的商品，結果被上海當局判罰廿萬人民幣。今後跟中國市場有關的企業，是不是都會被逼著將標示改成「中國—台灣」？企業為了怕惹麻煩，會不會降低台灣的生產線以及跟台灣的交易，以避免介入政治性的國際問題？或乾脆都配合中國將台灣改成「中國—台灣」？那將是讓台灣難以翻身的恐怖魔咒？也扣住台灣經濟的發展。今天魔咒不盡快想方法解除，還等待時機？時機是創造出來的啊！

中國鋪天蓋地要消滅台灣主體性，質變中的民主台灣，出現可怕現象：「自我審查」，東奧正名民眾不願簽的原因是害怕去中國有問題、被中國算帳、影響在中國的親人等？甚至有人簽後不安要求拿回連署單。台灣人何以如此軟弱？

領袖是帶風向！中國越是打壓，台灣人更應拿出具體行動，而正名過程就是向國際發聲。等待就是蹉跎時機，當台灣向前行，就是回應中國：台灣不是你能威嚇的！東奧正名若連署成功，提升台灣意識與信心，讓台灣運動員能有尊嚴地參與國際運動賽事，接續正名、制憲、入聯，唯有以行動讓台灣成為台灣，才能擺脫「中國—台灣」的魔咒。

（作者為「2020東京奧運正名運動」執委）