自由廣場》彭蔭剛廣告與東奧正名

◎ 陳柏惟

中國航運董事長彭蔭剛在報紙刊登廣告，對陸委會出訪美國，提出「我大中國有五千年歷史，有足夠的智慧解決家務事」，把中國與台灣混為一談，還把美國目前諸多友台、保台政策說成「是蓄意挑起台灣與大陸間的戰爭」，甚至說自己是住在台北市的中國公民。這些話語讓我們深刻體認到轉型正義仍遠在天邊，更可惡的是這樣政商關係發達的人士，仍掌握了相當的話語權，企圖影響台海現況，並將台灣奉送給中國。

太陽花運動之後，我們雖然看到了台灣公民意識越來越強，但仍然不能輕忽「大中國」意識對台灣的傷害。尤其國民黨因在野獲得喘息，不須一直被監督，而民進黨則因執政包袱導致聲勢下滑，現在又加上無黨籍的柯文哲與林義豐南北興浪，還有像彭蔭剛、新黨、統促黨等統派組織，無所不用其極的要把台灣綁回中國，我們必須慎重地說，身為台灣人，絕對一刻都不能鬆懈！至於自認是住在台北市的中國公民，就請回中國去吧。

由紀政女士發起的「東京奧運正名運動」，就是可從國際體育賽事中先一步切斷與中國連結的重要契機，就像這次獲得世足亞軍的克羅埃西亞一樣，優異的表現成功贏得國際社會的掌聲。我們想像，如果「中華台北」也在國際賽事上表現亮麗，則國際人士也只因此認識中國或台北，無助於台灣的國際地位，也沒有辦法提升台灣聲譽。因此筆者極力建議民進黨政府，應積極協助推動東奧正名，讓此公投案能順利完成，不要讓支持者覺得過去堅持台灣意識的民進黨，執政之後就忘了初衷，讓人心寒！

（作者為基進黨高雄黨部主委、電影製片）