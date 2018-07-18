自由廣場》《林保華專欄》「賣國22條」談習近平失勢傳言

近幾日中國流言四起，全是習近平失勢的各種猜測，因為有幾天《人民日報》頭版失去了習近平的名字。這個罕見情況距離習皇揚言「以牙還牙」還不到二十天。

為了抑制流言，昨天（十七日）的《人民日報》頭版刊出習近平的四則新聞，然而就是沒有擺在頭條，顯然他的失勢有一定根據。失勢可能只是部分權力而不是下台，以中共一貫的做法，「團結對敵」才是他們的原則，高層鬥爭不容外界見縫插針。

習近平的失勢在六月下旬開始顯現，那就是中國改變一貫狂妄的口氣，變得謙卑承認與美國有差距。但是這種謙卑以假居多，例如華為總裁任正非談到中美晶片的差距有五十年。五十年前的美國，還沒有手機與互聯網，顯然這是要麻痺美國，放中國一馬。

中國收斂擴張言論再轉回過去的韜光養晦，主要還不是中美之間的關稅戰，而是對中興企業的禁售令，斷了中國「科技強兵」之路，習近平才會向川普求情，並在內外壓力下收斂他的紅衛兵性格。然而他並不服氣，六月下旬見美國企業負責人時還恐嚇他們要「以牙還牙」。然而美國不為所動，國防部長馬提斯與習會晤時對他說必要時兩軍會「正面遭遇」。「以牙還牙」與「正面遭遇」凸顯中西文明的衝突。

最終中國還是向外資開放二十二個領域，雖然不知真假，已經被習近平豢養的拳民稱為「賣國二十二條」，比袁世凱多了一條。但是同時也冒出大量「漢奸」，願意把自己所在的省分割讓給美國。「一帶一路」尚未成功，八國聯軍的「帶路黨」已經躍躍欲試。

顯然美國的經濟與軍事壓力加強了黨內的反習勢力，也誘發中國民眾對習王朝的反抗。近來爆發了全國貨車司機的罷工，全國退伍軍人的抗爭；七月一日中共黨慶在中共「一大」開會聖地浙江省嘉興市爆發騷亂，民眾闖進政府大樓，而嘉興市長是前總書記胡錦濤的兒子胡海峰。接下來是旅居上海的湖南女士董瓊瑤直播向習近平畫像潑墨，然後蔓延全國，導致中央下令撤下習近平在各處的畫像。

董女士的做法在文革時是死罪，習近平沒有這個膽，不是他的仁慈，而是他缺乏神力，只是一個政治土豪。不論習近平是否失勢，他營造的個人崇拜已經垮掉了，他的帝位也動搖了，何況那幾隻牙齒。

習近平會見連戰，公開「示弱」，而且突兀，內幕為何？這是一個訊息，只要美國繼續施壓，中國內部將會出現更重大的變局。即將舉行的北戴河會議，或將呈現高層交易的結果。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）