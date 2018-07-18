自由廣場》歡迎愛沙尼亞前總統訪台

藉網路重生，用數位治國

◎ 賀陳旦

本週四、五（十九至二十日）在世貿會議廳，ＡＰＥＣ在台北舉辦一場數位創新論壇Digital Innovation Forum（ＤＩＦ），邀請在網路應用上有創新貢獻的國內外專家，其中一位是前年甫卸任的愛沙尼亞總統Toomas H. Ilves先生，領導該國開放政府的作為，以及Ｅ國克服地緣環境的突破作法，更值得台灣人重視！

Ｅ國人口僅一三五萬，長年被視為蘇聯附庸國，一九八九年柏林圍牆拆除，蘇聯解體，一九九一年Ｅ國重獲獨立，可說是二十一世紀前夕出生的新興國家，他們善用科技後發優勢，在網路時代急起直追，Ｉ君執政十年更把Ｅ國帶領為全球數位治理的典範。同時，Ｅ國在強權鄰居旁自衛自強，又藉數位科技發展創新事業，快速成長為高ＧＤＰ的已開發國家。

台灣的地理處境與Ｅ國相似，都有不友善的強國為鄰，我們既有的ＩＣＴ基礎也具備相同的產業發展機會。這些年開放政府也成為施政方向，但是整體成績仍然有限，此回向世界取經，就看我們願不願意把「藉網路重生，用數位治國」的Ｅ國經驗，用國家級規格來傳承？而Ｉ君擔任十年改革舵手，正是我們最佳的請益教練。

台灣可以向Ｅ國借鏡之處很多，Ｉ君領導下的Ｅ國，在二○一四年推出「數位居留（e-Residency）」計畫就是一例。該計畫歡迎世界各國的自然人或公司成為該國非常住的居民，可以享有行政簡化或融資上的協助，也可以是理念上認同Ｅ國，而無須有任何義務，迄今已有約四萬位ｅ類自然人和五千家公司（其中不乏世界知名專業人士，如日本安倍首相也是Ｅ國的eR）。

這種類虛擬的居留身分，正是網路世界的特性。個人互相投緣的網友結合成社群，不時交流意見，漸漸形成公民力量。國家也是如此，被世界主流媒體忽略的小國，也可以尋求超越國界的認同，不一定要用國家名義參與傳統國際組織才能發揮影響力。在網路時代用更寬廣、更靈活的定義看待主權和國民，就可以用更多元主動的方式，爭取國際認同。對台灣來說，eR設計會是從Ｅ國學來特別寶貴的一課。

進而，Ｅ國的治理制度，對我們台灣的意義，不應該只停留在執行層面，更要擴充到網路時代的歷史意義。相對於專制或金權社會，網際網路帶來的是解放、自主，甚而分享與合作，台灣的自由和民主正是滋潤網路社會的沃土。這一次我國民間團體承ＡＰＥＣ之名，邀請各國高明之士來台灣，提醒世人，沃土之上，網路還可以激發出更多自由創意的美好果實。

同樣在歷史的此刻，海峽對岸的中國把網路應用推往另一個極端，「習政權」充分運用網路和數位科技無遠弗屆的能力，對內打造全民全面的維和控制，對外用銳實力（Sharp Power）磨利經貿武器，擾動世界秩序。這種封閉、破壞和一元價值的網路社會是違反人性，是沒有出路的死胡同。

海峽兩岸對網路應用的抉擇，對數位社會的態度，對照愛沙尼亞二十年網路立國的傳奇，此次ＤＩＦ邀請該國前總統Ilves先生來訪，等於是為數位發展做歷史見證，台灣也從此在網路世界重新定位。歡迎Ilves總統！

（作者為退休公務員）