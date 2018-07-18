自由廣場》管案若隨藍營起舞…

◎ 陳子琦

管中閔案本來已經落幕，剩下來的就是台大校方要面對執意走司法途徑受到的衝擊，但是，新上任的教育部長葉俊榮卻語帶玄機，打算「重啟」這個「幹掉」二個部長的壓力鍋，且還宣示擬在二個月解決，似乎是一個選舉動作，但，這個動作是討好誰呢？

管案因為蔡董選管董的利益衝突未迴避、違法兼職（在校方同意之前，校方與台灣大尚未有產學合作契約前，管即已兼任台灣大獨立董事、審計委員及薪酬委員等三職，且未曾在遴選程序揭露）、赴中授課等爭議，讓台大校方和教育部槓上，雙方僵持了數月。掌握台大相當久的國民黨舊勢力，結合本來已經低迷的藍營，彷彿得到一個浮木而大集結，從政黨、政界、企業界、學術界及藍營掌控的媒體，展現出強大的動員力量，不問是非，只是一味地喊「卡管」，甚至污衊學生代表等，足以證明此案對藍營的重要性。

從藍營總動員開始，管案就已是一個標準的政治事件，而且是藍營反撲的聚光燈舞台。如果不是政治動機，台大校方早就可聽取教育部的建議，重新選舉。但是，為什麼台大捨此簡單的途徑而不為呢？不就是為了塑造管爺被迫害形象，藉此動員政治力（例如搞黃絲帶「學生運動」，連馬英九、洪秀柱都進入校園「聲援」），可見管案對藍營選情的貢獻多大！

管案是藍營谷底反撲，更是轉型正義的反面案例，至此確認無誤。幸好賴清德院長有擔當，堅持原則，對抗長期被國民黨保守勢力把持的學術界，以及把手伸進台大的財團。但是最近葉部長的一席話再啟戰事，可能讓賴院長過去堅持的原則毀於一旦。面對年底大選民調不高的民進黨，此時如果還隨著藍營政治力起舞，無異為藍營選情添翼助陣。如果葉部長無視管爺已明確違反台大一○五年修正的兼職辦法之事實，欲與台大協商「了結」，將形同棄守之前好不容易守住的堅持，必將使民進黨支持者信心渙散，基本盤盡失。因此呼籲執政當局應繼續為所當為，才能得到國人的支持！

（作者為退休教授，台北市民）