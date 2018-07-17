在剛落幕的世界盃足球賽中，至少有兩項讓世人讚嘆的亮點，一是運動員精神的發揮，另一為各國球迷的熱情展現。運動員精神，表現在球員的美技、奮戰不懈與公平競賽。各國球迷或到現場、或群聚國內，拿出國旗等國家或文化的象徵，為球隊加油打氣。足球競技兼具令人讚賞的普遍性及特殊性，使它成為全球最普遍受歡迎的運動項目。足球不是我們的國球，但這次受冰島、克羅埃西亞的激勵，台灣也興起見賢思齊的呼聲。如果台灣有機會參加世足大賽，我們要用什麼名義？

世足賽期間，據報導，德國「法蘭克福匯報」以「永遠不要說台灣」為題，指出蘋果手機表情符號Emoji上，各國不分大小都有國旗，獨缺台灣。該報諷刺地說，由於台灣未晉級俄羅斯世足賽，免去蘋果接到蜂擁而至的台灣球迷抱怨。

蘋果刪去我國國旗，自是配合中國把台灣去國家化。中國打壓我國，逼迫國際機構、企業矮化台灣，最近變本加厲。台灣人民不甘受辱，奮起反制，「二○二○東京奧運台灣正名公投」是最具體的行動之一。畢竟，從一九八一年起我國參與國際賽事所用的「奧會模式」，以「中華台北」為名，國名不像國名，旗歌均遭改變，越來越多台灣人民已難以接受，亟思有所改變，要以台灣之名，走向世界。

我國參與國際比賽所遇的羞辱，本質上是中國的壓制，但兩蔣時代不知變通的大中國心態，也阻礙了我國以正常國家名份參加，且遺害至今。事實上，我國參加奧運等國際賽事，在接受「奧會模式」之前，一九六○年代曾以「福爾摩沙」、「台灣」的名義參加奧運。曾在奧運得標，且平世界紀錄的「飛躍的羚羊」紀政是最佳證人︰她三度參加奧運，所代表的國家都叫「台灣」；從而，以「台灣」名義參與東京奧運，「是理所當然的事」。

然而，一九七○年代以後，國際社會承認中華人民共和國漸蔚成趨勢，不僅國際奧會，聯合國尤為明顯，「排我納匪」之議每年出現。面對如此國際變局，兩蔣當局堅持以「漢賊不兩立」的中國正統僵硬立場因應，悍拒「兩個中國」或「一中一台」等妥協之計，結果一如在聯合國的「賊立漢不立」，台灣被排擠出門，在國際奧會也遭更名易幟改歌，才得參與。其惡果是，奧會二○六個會員國，台灣是唯一不能使用自己國名、國歌、國旗的國家；「中華台北」甚至演變成我國在國際組織或場合的權宜國名。

如今，民主化之後的台灣人民，在追求國家社會正常化之路，越來越多人不接受所謂「奧會模式」，乃積極循公投的民主程序，凝聚共識，表達台灣人民的不受屈辱。其公投主文「你是否同意以『台灣（Taiwan）』為全名申請參加所有國際運動賽事及二○二○東京奧運？」簡潔、平和、有力，已進入第二階段連署。

必須強調，「奧會模式」不僅台灣人民難以接受，國際社會也有許多人看不下去。日本友人永山英樹、水島總組成東奧台灣正名推進協議會，在網路、東京馬拉松及街頭等眾多場合進行連署。去年八月台北主辦世大運，阿根廷、丹麥等多國選手以高舉青天白日旗或戴旗髮表達對台灣的支持及熱愛，都顯示國際人士對「奧會模式」的不以為然。

另一方面，正名公投連署活動傳出自己人扯後腿，「唱和中國、恐嚇台灣」︰中華奧會有退職主管狀告國際奧會，指發起公投的紀政，藉此推動台灣獨立，將引起台海危機。無獨有偶，週日召開的民進黨全代會，曾有提案要求以台灣隊名義參加東奧等國際賽事，但因唯恐引發「意識形態鬥爭」而撤案。

中國近年改變現狀，在國際間把「中華台北」改為「中國台北」，把台灣穿上「中國台灣」的小鞋。從而，東奧正名公投是台灣民意的自由表達，強調台灣人民不願接受「中華台北」這種稱呼。這一努力，不會沒有阻力，國際奧會也未必接受，但即使如此，仍是對中國壓制的有力回應。民進黨政府也許不願公開贊助此事，但仍宜政府與民間分頭並進，錯失這一人民追求國家正常化的民意匯集大勢，主政者將付出代價。