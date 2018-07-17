自由廣場》打老車還是打烏賊車？

◎ 陳文卿

環保署修正空污法，將「加嚴」十年以上老車之排放標準，引來上百輛拖車、拖吊車等柴油車及小客車等車主之抗議。這裡有個容易讓大家混淆的問題，那就是政府是要打老車還是打烏賊車？十年以上的老車若保養好，排氣不會比七、八年的車糟糕，所以用年限作為管制標準當然不合理。

「加嚴」兩個字會被認為是衝著老車來的不平等對待，這乃是因車齡較長的老車超標機率較高，因此必須提高檢查維修頻率，就像老人要比年輕人多注意身體狀況定期健康檢查一樣，這是合理的做法，沒有歧視的問題。

精確的說法是，對出廠十年以上的老車，原來僅須符合一到三期環保標準的，希望可以符合四期標準。可是即使如此，那也是十二年前的標準，遠比現在實施的六期環保標準（新車適用）寬鬆啊！所以事實的真相是，舊車的排放標準還是比新車寬鬆，只是現在沒寬鬆那麼多罷了！

就適法性而言，因環境條件改變，或地區特殊性，因此法規適時修正提高標準舉世皆然。即使以環保法規而言，在水污染防治法中的放流水標準，歷年來也曾經因配合河川水質劣化，及國民環境品質要求提升等做過多次修正，甚至在水源水質水量保護區更有特別加嚴之標準，此行之多年，大家都可接受。因此有人認為加嚴舊車排氣標準可能違反信賴保護原則（當初買車時車廠承諾的排放標準），這是曲解。

柴油車主們不滿的另一點是，汰換新車動輒數百萬元，對車主是沉重負擔。可是即使不汰換難道就能開一輩子嗎？撇開空污問題不談，行車安全性也不應忽視。大抵而言車輛排氣會飆高，其他部位的機械性能當然也會隨之老化，因此在進廠做排氣檢測時同時做整體車輛性能之保養，有一兼二顧的功效。

空污問題的嚴重性已不言而喻了，為了自己以及家人的健康，加強車輛排氣管制，其實也是保障車主安全健康及維護環境品質的措施。政府應該將各種配套措施做好，採漸進性的作為，並應考慮到勞動階層（車主兼運將）的經濟負擔能力，民眾自然樂意配合。

（作者任職環保技術服務業）

舊機車換新排氣管就好

◎ 熊家誠

環保署長李應元說，新空污法未來針對十年以上老舊車輛，將在最舊及最新標準間取中間值；對娛樂性質的重機、骨董車、收藏車等不是每天騎的交通工具，會特例給予不受規範，還是可以上路。主管機關傾聽民意，彈性調整，該按個「讚」。

筆者也建議：將空污稅收挹注提高汰舊換「新」獎勵金，專案委託機車行對十六年以上機車換裝符合四期排放標準的「新」環保排氣管，減輕庶民負擔，改善空污，兼顧特殊用途老車保存，必能贏得民眾認同。

（作者為學務校安人力，台中市民）