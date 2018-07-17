自由廣場》政治白癡 精明政客

◎ 邱垂亮

四年前我支持柯Ｐ選台北市長，這次我反對，理由簡單。

在政治白癡和精明政客之間，我還是認為他是前者。雖然他聰明、學得快，學會了很多政客的能耐、毛病，政治素人性格已被污染，但本性難移，他還是政治白癡。

目前，我認為台北不是山海關，柯Ｐ不是吳三桂。不過，人心多變，未來他會不會變心，引清兵入關，我不知道。

目前，我看柯Ｐ，在統獨光譜上，他還是獨不是統。在政治光譜上，他雖民粹但還民主，不是專制。

但是，他兩個政治面向、認知和信心都不明確，缺乏堅定的台灣人（國族）、台灣國（國家）、民主人（政治）的中心思想。因為台灣人的國族認同不堅強，他心中仍有「中國人」的種族和文化基因，而說出「兩岸一家親」濫情的話。

他ＩＱ高，性格專制，適合當台大醫院急診室主任，但不適合當民主台灣的政治領導人。他嚮往李光耀的新權威主義，甚至崇拜老毛騙人的無產階級革命，和習皇帝的封建帝國主義民族復興。

最近柯Ｐ說，他剛當市長時以為，台灣要在八年內追上新加坡，後來發現「台灣永遠不可能變成新加坡」，因為前總統李登輝已經改變台灣國家性格，台灣被迫走上一條無法回頭的民主道路，在這種狀態下，面對民主亂象或民粹，只剩咬緊牙關一條路，以更民主、自由的方式解決。

柯Ｐ要追上李光耀，顯示了他的專制性格。他對李登輝的民主化有保留，說台灣「被迫」走上民主路，有「民主亂象」（是統獨亂象），印證了他政治白癡的無知。

李光耀是民粹，李登輝是民主。杭廷敦（Samuel Huntington）教授稱讚兩李，但說：李登輝在台灣建造的（民主的）自由和創造力將繼續存在。李光耀帶給新加坡的（新權威主義的）誠實和效率可能跟隨他走入墳墓。有些情況下，專制會短期間有效率，但經驗證明，只有民主才能產生長久的好政府。

一針見血。還好，柯Ｐ學很快，說台灣要以更民主、自由的方式解決問題，說對了。只要他放棄「兩岸一家親」，堅決反對專制中國，支持台灣的主權和民主，他還是可以成為台灣的政治領袖人物。只是目前看來，那是緣木求魚。

（作者為前國策顧問、澳洲昆士蘭大學政治系教授）