自由廣場》（北社論壇）冷靜面對台灣的國際處境

◎ 陳儀深

「飛躍羚羊」紀政領銜發起「2020東京奧運台灣正名公投連署」，最近從媒體常聽到或看到她說：1960、1964、1968年三屆奧林匹克運動會，她都是以台灣的名義參加比賽，她希望2020年參加東京奧運比賽的台灣選手，就應該稱為「台灣隊」，而不是「中華台北」。

紀政沒有說明的是，國際奧委會為了解決海峽兩岸爭奪中國代表權問題開過多少會議，先是將各國家奧委會的會名與「實際控制體育領域」掛鉤，中華民國當然力拒「台灣奧委會」的名稱，後來妥協為各國家奧委會雖可自訂會名，但國際奧委會保有根據「實際控制體育領域」指定其奧運代表隊名稱的權力。換句話說，中華民國先經過保衛其「中國奧會」會籍名稱不成、曾被要求改名「台灣奧林匹克委員會」，予以「峻拒」之後，爭取改名中華民國奧林匹克委員會，但是參加奧運的選手應在「實際控制體育領域」即台灣的名義下參賽。

1971年中華民國在聯合國失去中國代表權，卻沒有善盡政府之責爭取台灣在聯合國應有的代表席次，七○年代海峽兩邊形勢逆轉，1979年國際奧委會表決同意對岸使用中國奧會的名稱，我方則須改名「中華台北」奧林匹克委員會，既不是國家名稱也避免顯示「實際控制體育領域」，而是所在地台北。必須辨明的是，名稱雖然委屈，但是有一樣的會籍，選手參賽資格權利不受影響，不像世界衛生組織根本不得其門而入那樣不堪；常有批評者混為一談，甚至與中華航空公司之類的問題相提並論，指責政府無所作為，這種簡化問題、發洩情緒的方式有害無益。

從兩蔣時代為中華民國的國際名分「奮戰」的歷程，可知國際政治現實的背後有其邏輯，以及2020東奧正名若繼續政府與民間斷成兩橛，絕對是悲觀的結局。今日台灣的國際處境，既沒有冷戰時代的優勢，所面臨中華人民共和國施加予我的壓力更甚昔日，民進黨政府守住不接受「九二共識」的前提應予肯定，外交部對於中國向國際蠻橫施壓改名的回應也比過去積極，但是總覺得不夠主動、不夠重視，蔡政府應該先選擇內部做得到的正名做出成績，來彰顯政府的方向；而民間的運動者也應兼顧目的理性與手段理性，例如公投的時機、議題的設定，不能高舉目標的神聖性而罔顧實現的可能性，若徒然增加挫折與裂痕，就不是真愛台灣的人所樂見。

（作者為中央研究院近代史研究所副研究員）