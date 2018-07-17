自由廣場》貪婪老人？

◎ 李月治

台北市長柯文哲談到重陽敬老議題時，脫口而出：「你要講說你們就是貪婪老人，就是沒拿到一千五百元不爽，你罵他，他更不爽」引發熱議，被批不尊重長輩。雖然後來柯Ｐ競選團隊澄清，是在引導面試者正面表述。但柯文哲上任後大砍重陽敬老金，現在又不經意脫口而出「貪婪老人」，聽到老人耳裡真是五味雜陳啊！ 柯Ｐ如此失言，其實心裡無非就是認定那些想恢復領敬老金的老人就是貪婪老人，確實有歧視老人之嫌。

不管是衣食無虞的老人還是窮苦無依的老人，都希望在屬於他們的節日，得到社會關注尊重，開心過節。雖敬老金只有區區一千五百元，但看老人臉上喜笑顏開的表情，那份受到尊重關愛的滿足，發敬老金就值得了，他們絕不是貪婪老人，他們只想得到應有的尊重，何況還有一些孤苦無依的老人，敬老金對他們的生活不無小補。

我們社區有一銀髮族歌唱班，鄰居提早退休，算是歌唱班裡的年輕人。鄰居說，每年過年，重陽節他都會包給歌唱班每位老人一人一百元的紅包以示敬老，雖數目不多，但心意最重要，老人如小孩，看到他們拿到紅包時臉上開心的笑容，就讓人打心裡高興。 所謂散金娛老，尊重長輩，不就是要讓他們開心快樂嗎？柯文哲先是大砍老人敬老金，現在又說領敬老金是貪婪老人，一介市長，如此不尊重老人，看來連我的鄰居都不如。

（作者任職服務業，社子島居民）