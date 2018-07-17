自由廣場》段宜康漏列憲改誠信因素

◎ 張惠和

民進黨政策會執行長暨立委段宜康接受專訪坦言，「蔡政府執政二年比馬政府執政八年更快走下坡，主因是選民期待太高，不然民進黨執政成績其實很豐碩」，他也補充，因為選民對民進黨期待很高，但民進黨把話說得太滿，在改革時又不願付出過大社會衝突的代價，導致改革速度太慢。

其實不僅是選民對民進黨期待很高，選民其實非常痛恨在野說一套，執政做一套！例如個人就認為廢除考監兩院不僅不能再拖，而且還牽涉誠信問題；也令人感嘆一個號稱民主進步的政黨，其領導人竟然可以這樣公然食言？

二○一四年七月二十九日，民進黨中央黨部發布「針對立法院行使監察院人事同意權結果，民進黨中央黨部聲明」，明白指出民進黨長期主張回歸「三權分立」的憲政架構，及早終結監察院，有關監察院於憲政上的定位，也將於未來舉辦的「公民憲政會議」中，凝聚憲改共識、擘畫可行的憲政藍圖，讓台灣憲政架構回歸常軌。其次，二○一五年三月三十日，民進黨中央黨部又發布「民進黨提出現階段憲改主張，蔡英文：修憲要看國家長遠利益」，蔡主席裁示，包括「貫徹十八歲公民權與二十歲被選舉權」、「人權條款入憲」及「廢除考監兩院」這三項，應該列入第一階段修憲。請問民進黨、請問蔡主席，如何面對這樣白紙黑字的事實？其他如入聯等議題也是有氣無力，民調怎麼會高？

（作者曾任職環保署，新北市民）