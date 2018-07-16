自由廣場》台灣的數學硬實力

◎ 林柏寬

拜讀沈政男醫師投稿貴報一篇「台灣的數學軟實力」文章，看見台灣學生在今年度的國際數學奧林匹亞競賽成績卓越，鄭容濤同學更在數學資優生齊聚的殿堂連續三屆獲獎，躋身國際數奧名人堂。可見台灣的數學軟實力出眾，推動數學教育的老師們更是與有榮焉。

暑假一開始，我們在新竹舉辦「數學奠基模組遊戲」培訓。本以為辛苦教書一學期的老師們會因為週末假期而望之卻步，但滿滿的人潮塞滿主辦學校的校園，我們一共開了國中小活動師資培訓八個班次，每班三十人。

原因無他，林福來教授推動的「數學奠基好好玩」活動打動每位教學現場老師的心。用奠基遊戲操作的方式讓學生從做中學，觀察遊戲規律與策略，用自己的語言說出想法。學生對數學遊戲有感，自然不畏懼數學。

這個計畫推動進入第五年，數學課室的風景變得「面目全非」，已非過去傳統昏昏欲睡的數學課室風景。筆者在每個數學單元正式上課前，讓學生體會對應單元內容的數學奠基遊戲。意猶未盡的學生最常問的一句話就是，老師，我們何時可以再玩新的奠基遊戲？筆者回覆，端視你們這單元學得好不好，才能決定何時進入下一個單元。

學生有感，學習熱忱大幅提升，引動課室討論、激盪思考的機會。老師也很有感，看見學生的成長刺激自己教學能量的提升。

諸多來到台灣數學課室觀摩的外國老師，紛紛稱讚老師很專業，簡直就是數學家。因為台灣的數學老師不但數學專業十足，對於教學方法的創新投入更是熱情參與，勇於挑戰改變。

不放棄每一位學生，讓學生在數學課室「活」起來，成為台灣的數學軟實力。老師們，這群厚植台灣數學軟實力的推手，就是台灣最珍貴的數學硬實力。

（作者為教育部國民及學前教育署中央課程與教學數學領域諮詢教師）