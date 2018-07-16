自由廣場》司法的馬英九現象 由寒蟬效應到破窗效應

◎ 張國財

前總統馬英九及前立委蔡正元等人涉嫌的「三中案」，台北地檢署頃於七月十日以背信等罪將一干嫌犯予以起訴。在北檢兩度傳喚應訊時全程行使緘默權，卻在媒體前大放厥詞的馬英九，遭北檢以「飾詞狡辯、態度不佳」，建請法院從重量刑！

北檢是玩真還是玩假，法院會判有罪無罪，有待後續發展才能見真章。至少，截至目前為止，司法的馬英九現象已經讓人看出由寒蟬效應變破窗效應的質變！

當初，侯寬仁檢察官對馬英九的首長特別費弊案提訴，馬太歲頭上動土的侯寬仁，不但動不了馬英九任何一根汗毛，自己反倒被司法黑幫整得七葷八素！看在一向替「黨國」圍事明目又張膽的司法集團眼裡，「政治正確」的自是更肆無忌憚了（像北檢頭頭蔡碧玉，就在馬英九總統任滿前夕，將馬英九涉及的成百案子一不做、二不休，直接打包處理掉），少數良心未泯的也只好寒蟬以對。

直到中國國民黨在中央及國會都兵敗如山倒後，司法的「黨國」幽魂也似乎開始嗅出味道不對了！去年八月，台北地院對馬英九的洩密案雖然以荒唐的「院際調解權」替馬英九解圍，至少認證馬英九有洩密的事實！司法界對馬英九的寒蟬效應 ，已出現第一道破口！

今年五月十五日，高等法院判馬英九洩密案四個月徒刑（可易科罰金十二萬），雖然不符比例原則，馬英九是有罪之身的「破窗效應」已現！

現在，三中案連「飾詞狡辯」、「態度不佳」、「建請法院從重量刑」等難堪字眼都跟「溫良恭儉讓」的馬英九連結一起了，偽君子的假面已被扯下了！富邦魚翅宴的對價關係、大巨蛋權利金有變無的錄音帶，都在等著馬英九在法庭給個說法。馬英九跟管中閔面對問題採「拒絕回答」模式，可能自以為得計，實則都是把法律做政治化操弄！

不是啞巴，面對司法卻採取緘默策略，可能是在表達無言的抗議，也可能是在耍無賴！職是，緘默不語與清白無辜，當然不能直接畫上等號。堂堂哈佛法學博士馬英九，應該知道這個簡單的道理才是！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）