自由廣場》台灣女人要與小英對話

對決，保下一代！

◎ 顏利真

坦白講，在讀了小英在民進黨全代會的致辭後，眼眶不免還是泛淚了…。

小英在文中說「當年製造問題的人不僅不反省，現在還反過來說要教訓改革的人」，厲聲直斥、不假辭色，真是大快人心！除此之外，小英還措辭強硬地對國民黨提出一連串的詰問，「是誰、是誰、是誰…？」細數國民黨長期以來對台灣造成的危害，一解台灣社會長期以來的鬱卒，也一抒筆者對她執政兩年多來那種溫軟優柔態度的不滿。但在這連串的詰問中，除了提到能源問題、經貿問題、不義黨產問題與年金改革等問題之外，卻獨缺了（或有意迴避）對統獨問題的詰問，讓人覺得非常遺憾。

民進黨這屆全代會的主題是「改革，挺下一代」，蔡英文主席在會中細數了民進黨的政績，從新南向佈局、興辦青年社會住宅、辦理長照2.0、年金改革、啟動轉型正義…，這些我們確實要給予肯定，因為這都是蔡政府為台灣所開展的新局，也讓我們確實感受到政黨輪替所帶來的進步。

但是，在這執政過半局的時點，卻仍不見蔡政府對台灣最重要的命題「統獨議題」作出回應，實在令人遺憾。筆者認為「改革，挺下一代」固然值得肯定，但是，「對決，保下一代」卻更重要，不是嗎？綜觀國際局勢，台灣已經來到決定方向的十字路口了，若不能當機立斷、明確表態，錯過即不再。

日前「瑪麗亞」來襲的颱風夜，筆者就讀幼兒園大班的小外甥從書房裡找出一張世界地圖、攤開在地，問我颱風的路徑。一翻開，他赫見原來「台灣」這麼小，忍不住問筆者：「阿姨，台灣這麼小喔？」然後他想從下方各國的國旗中找出自己的國旗，卻怎麼也找不到，失望、不解地問筆者：「怎麼沒有呢？是因為太小嗎？」這天真一問，令筆者驚訝，只喃喃地回了一句：「不是，是因為台灣還不是一個國家」，他當然聽不懂，但接著卻靈機一動迅速地拿出畫筆，要我和他一起在右下角唯一的空白處畫上國旗，就這樣，我們趴地合力完成了（以後還得跟他解釋那不是「國旗」）。

「是因為太小嗎？」這句稚嫩的童言童語一直迴盪在筆者的腦海中，久久不去。

給下一代一個國家吧，對決—明確指出獨立的方向—才能保有下一代！（作者為高中教師，台灣教師聯盟理事）

挺下一代，就應讓台灣成為台灣！

◎ 朱孟庠

民進黨全國黨代表大會的主題是「改革，挺下一代」，蔡英文以黨主席的身分致詞：改革再怎麼痛都要忍耐，為了要把更好的台灣交給下一個世代。並以民進黨的黨旗就是一個十字架，說明「台灣再一次來到了十字路口，現在我們要做的事，就是再一次為台灣背上十字架。」

對民進黨、對台灣國家而言的確是來到了十字路口，黨內有代表主張反制中國壓迫航空公司更改台灣主權，也有代表提出以新黨綱符合蔡總統「維持現狀」取代「正常國家決議文」。全面執政承接的歷史重擔，認同的難題，看樣子民進黨還是徘徊於十字路口，真不知道還能閃躲多久？

執政兩年，中國鋪天蓋地打壓就是要消滅台灣主體性，相信這樣的施壓只會越來越劇烈，不可能停止。民進黨政府應當明白現狀是維持不下去了，但卻始終猶豫不前，提不出反制。蔡筱薇提案讓台灣正名從2020東京奧運開始，以台灣隊名義參加所有國際賽事。很遺憾，這項提案已在12日撤案。

政府有責任讓人民了解、關注自己國家的處境。民主不是只有投票那一刻才發生，眼前2020東奧正名公投從提案開始，到進入第二階段連署，以及最後階段的投票，就是民主實踐，包含了議題的闡述，國家認同對話，並充分揭露資訊，這樣才能整合社會共識。

前年日本友台人士發起網路連署，成立「2020東京奧運台灣正名推進協議會」，連日本人都在幫台灣的忙，卻有台灣人扯自己人後腿，中華奧會前國際組長姚元潮一狀告到國際奧會，竟與中國唱和，恐嚇台灣。一個「台灣就是台灣」這麼明確簡單的道理，英國政府等都表明支持，但反觀台灣內部，為何還有那麼多人作壁上觀？

歷史的因素讓台灣人國家認同混淆，推動東奧正名運動，就是提出台灣人自我身分認同的反省。今天民間拚連署，是做球給民進黨政府，蔡主席應順水推舟，以民意為後盾，唯有堅定本土化，深耕台灣意識，才能抗衡統派，穩定執政。「沒有中華台北，台灣就是台灣」是反制中國最有利的武器，民進黨全代會的主題是「改革，挺下一代」，那麼就別讓台灣的下一代在中國的威脅中成長，「讓台灣成為台灣」，是民進黨政府和這一代台灣人的責任！

（作者為「2020東京奧運正名運動」執委，視覺藝術教師）