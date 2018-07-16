自由廣場》世足冠軍之夜 內行看門道

談電信龍頭與公廣集團聯手打造公眾近用影視平台

◎ 邱家宜

公廣集團華視七月十五日晚上在凱達格蘭大道舉辦的二○一八世足冠軍之夜大型戶外轉播活動，為台灣足球迷的夏日盛會畫下圓滿句點。華視之所以能被斥資兩億買下台灣獨家轉播權的愛爾達體育頻道選為合作夥伴，讓所有必載華視的有線電視平台用戶雖無法透過電視看到全部賽事轉播，但至少還是可以看到十六強精彩比賽。主要是因為與愛爾達同盟的平台中華電信ＭＯＤ具有半公營色彩，雖然想透過世足衝訂戶數，與競爭對手幾個有線電視集團搶奪收視市場，但還是必須考量其公共服務立場，因此找了收視普及的華視釋出十六強賽事做交代。足球迷們不禁要想，如果公共服務可以讓大家看足三十二強六十四場賽事那該有多好！

所幸台灣的球迷並沒有因為急於看球而失去對公共事務的判斷力，所以當一毛錢未付的有線電視系統業者，抬出公眾近用權嗆愛爾達應該釋出所有賽事權利時，自然難逃被輿論奚落。大家會想，這些對頻道授權金摳門到不行，似乎從不關心收視戶看到的內容有多爛的系統業者，何時竟會關心起公眾近用權來！另一方面，法定必載、具公共服務性格的無線電視台（華視）角色的重要性，則在此事件中受到凸顯；而如前所述，ＭＯＤ的半公營色彩，則是十六強賽能滿足公眾近用的關鍵。台灣的運動迷們不禁要期待，如果未來像世足、奧運這類重要的體育賽事，甚至有台灣傑出選手參賽的單項運動賽事，都可以用類似這次的模式處理—具公營色彩的資本加上完全普及的無線電視台—那就太理想了。運動迷的期待是遙不可及的夢想嗎？這次世足轉播的成功足以證明，這是絕對可行的！

進一步想，可以作夢的或許還不只運動迷們。身為台灣電信龍頭的中華電信，跨足內容平台產業十多年，世足賽期間訂戶衝破一百八十萬，超過有線電視系統集團，繼電信業龍頭之後，成為台灣的收視平台龍頭。台灣閱聽人對這個公股可以決定經營團隊龍頭的期待，絕對不是賺更多錢，而是如何提供納稅人更多優質的影音內容：讓台灣處在好萊塢、韓流、中國資本多方擠壓之艱困環境中的影視產業，能獲得持續的資金投入；讓多年來不斷努力尋求突圍的本土影音團隊，有機會發揮創意與潛力。

在文化部規劃擴大公共媒體規模的「公共媒體法」即將出檯之際，中華電信ＭＯＤ及盟友愛爾達體育頻道與華視聯手成功的世足轉播，為準公營電信集團與公共媒體集團的合作邁出第一步。期待雙方未來繼續合作，有更多讓人驚豔的演出！

（作者為公廣集團董事）