自由共和國》顏慶章／台灣是國際孤兒或是孤狼？

顏慶章/前WTO大使

昨日閱及貴報「自由廣場」陳正言先生的宏文:「開放日本五縣食品進口」,不禁觸動本人隱忍經年的疑問:「台灣是國際孤兒或是孤狼?」

自從一九七一年聯合國代表權的重大敗退,台灣的多邊會籍,堪稱完全被中國鯨吞殆盡,雙邊的外交關係,也快速且持續地被中國蠶食至難以形容的處境。目睹台灣雖領土面積偏小,但有兩千三百萬的人民,尤其名列全球第二十大經濟體暨第五大外匯存底國家,以及全球第十三名經濟自由度的美譽,更何況被全球稱譽的民主自由的政府體制。

從任何界定國家競爭力的全球指標,台灣與中國的互動,何須有「以小侍大」地自我矮化呢?從國際政治領域言,台灣是全球唯一的孤兒,這是我們難以隱忍的悲哀!但就攸關台灣經濟發展的WTO貿易規範,尤其台灣一再宣示參與CPTPP的策略考量。台灣倘誤蹈為國際孤狼的形貌,這是本人必須嚴正指出的憂慮!

二○一一年日本遭逢福島地震的巨大災難,台灣民眾自發性捐款達六十八億餘元,列名世界之冠的友情,堪稱是催化出自一九七二年斷交後,日本政府對台灣最為友好關係的開端。馬政府隨著中國節拍起舞,全面禁止福島五縣食品的進口。但WTO的「食品安全檢驗與動植物防疫措施協定」(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures,簡稱 SPS協定),是一六一個WTO全體會員必須共同遵守的規範,亦即在禁止日本福島全部食品或局部水產品的進口,必須要禁得起SPS協定的檢視,台灣作為WTO會員,這豈是可漠視的義務!

簡言之,當今WTO的全體會員,僅有韓國、香港及澳門禁止局部福島水產品的進口,而全面禁止福島食品進口者,除了中國之外,台灣竟是WTO唯一的會員!如此涉及有無違反SPS協定的貿易禁令,是WTO爭端解決機制的範疇。由於香港及澳門涉及貿易總值微小,對中國的訴諸貿易爭端,或許有政治層面的考量。但日本已對韓國提起控訴,在今年二月廿二日,WTO爭端解決小組並已判決日本勝訴,韓國雖援引上訴機制做困獸之鬥,但衡酌判決全文,韓國難有獲得平反而須被迫撤銷禁令,應屬可以預見之情事。

試問全體WTO會員,僅有中國及台灣採取完全禁止進口所有食品之措施,試問我國之決策理由為何?福島五縣食品在我國被形容為「核災食品」,且對日本福島五縣之禁令,涵括所有食品,超過韓國之僅限水產品,當然更屬於SPS協定之檢視範疇。我國主管部會倘稍加研讀WTO爭端解決小組對韓國禁令之判決全文,應可確悉我國禁令在WTO倘招致控訴之結局。

日本在WTO體系,迄未控訴台灣禁止福島五縣食品進口的唯一理由,當然是由衷不捨衝撞台灣民眾上述的巨大恩情。但台灣政府對SPS協定的具體規範,完全視若無睹的行徑,民進黨執政兩年有餘,竟然仍不作改變,虛耗日本政府難能可貴地珍視台灣恩情,而腐蝕如此美好歷史時刻。本人不僅難以體會籌謀國事的思維模式,最令本人驚嚇的情境,倘中國為改善對日關係,突然取消這項禁令,則台灣在WTO唯一的孤狼,將該如何自處?

更不可思議者,攸關亞太經貿區域整合的CPTPP,日本取代美國而於去年十一月宣布談判完成時,民進黨即多次表示台灣將積極尋求加入的決心,因為它不僅可突破中國對台灣締簽自由貿易協定(FTA)的阻撓,更攸關台灣當前經濟發展的需要。日本是CPTPP唯一的領導國家,台灣亟須仰賴日本大力奧援之際,在福島五縣食品禁令措施,竟然擺出有如中國傲慢的狐狼形貌,這是何等難以理解的決策思維!