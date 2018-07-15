自由廣場》小米酒的文化素養

◎ 浦忠成（pasuya poiconx）

前兩天台東排灣族森永部落即將進行收穫祭，mazajzajngilajng（部落領袖）家族釀製的小米酒被以違犯菸酒管理法第四十五、四十六條私釀酒類並企圖販賣而遭執法人員查察，並扣押其釀酒，引起部落族人反彈。

這個時候正是原住民族傳統最重視的作物小米成熟的季節，部落族人不論當年豐收或歉收，總是要依循祖先傳下的儀節，虔誠地進行各種奠祭，感恩土地神、小米女神與山林溪河神祇等的庇佑與賞賜。家族、部落族人聚集，共食新米、共飲新米釀成的小米酒，親友團聚，老少會合，文化的故事與典故就此傳遞。這樣的祭儀會由屏東、台東、花蓮依次舉行，中央山脈不同族群部落也將由南到北行禮如儀。表達對神靈、土地與作物的感恩、禮敬是千百年不曾間斷的儀式與承諾。原住民族的神話傳說都在強調，進行祭儀程序不周全、不恭敬，作物將逐一飛走，隱喻不慎重、勤懇農作，豐收難再。

逢此收穫祭儀，釀製小米酒是必要的，族人奠祭的米糕、肉食等祭物需要米酒靈醺之力的加持而得以獻祭於神靈，族人也才能由此表達禮敬、感謝。有的族群歡唱、舞蹈，如阿美族；有的則全程靜肅、不語不歌不舞，如卑南、鄒族，但造酒習俗完全一樣。這樣的習俗傳遞何止千年？據說是有人檢舉部落領袖釀酒、賣酒，查察者再詢以售價若干設局，部落領袖答以價約二百元，這樣就可以入罪！

還能延續祭儀，象徵部落的文化傳續力量仍然存在，這該是令人欣慰的事，卻因為釀酒事而遭到法律干擾，著實讓人錯愕！縣政府與執法單位真的不接地氣到連排灣族部落收穫祭需要釀酒，或者是連這種收穫祭都全然不知其存在、甚或是以為只有阿美族才有這樣的祭儀？排灣族、森永部落、收穫祭與釀製小米酒習俗，存在時間遠超這個國家，執法人員依據的法律以及其文化素養的匱乏，真是令人驚嘆！

（作者為國立東華大學教授）