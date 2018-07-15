自由廣場》中國收買僑團

◎ 孫國祥

兩岸在二○○○年之後，都將「公眾外交」及「軟實力」做為爭取國際友人與海外僑民認同與支持的管道；其中台灣係以自由、民主、人權、法治之普世價值與國際社會接軌並與海外傳統僑社及新興僑團對話；而中國則運用其改革開放的經濟成果吸引國際投資及海外僑民的關注。其中中國又特別透過大量新移民參與僑社事務，改變僑團內部組織結構，並利用民主國家開放社會制度，經由選舉投票改變兩岸認同。

近日，在紐約擁有百年歷史的傳統僑團「溯源公所」，繼「至孝篤親公所」在二○○二年易幟及二○一三年舊金山「中華總會館」撤旗風波後，內部以投票多數決定將於今年八月九十週年當天改升掛中共五星紅旗。部分僑領私下指稱：「僑社每每易幟與中華民國政府施政不當不無關係」。

暫不論馬英九自稱兩岸關係以「擱置台灣主權」獲取自一九八七年以來最佳狀況，並與習近平於二○一五年在新加坡進行史上首次兩岸國家領導人會面，但舊金山「中華總會館」卻非以「馬英九政府施政不當」背離孫中山先生理念，合理推論恐仍基於僑團幹部「個人利益」或「中共利誘威脅」所致；二○一五年就有媒體報導中國出價兩千萬美元要求紐約中華公所「撤掉」青天白日旗。

再回顧蔡英文總統執政兩年來，兩岸關係仍承繼中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務，並試圖以一致性、可持續性、可預測性且不挑釁的兩岸政策與中國進行交往；但中國卻回以「金錢外交」手段終止台灣與四個邦交國關係，阻絕或矮化台灣參與國際事務機會、要脅非邦交國強制台灣外館「更名或遷移」、及以「歐威爾式胡言亂語」發函全球四十四家航空公司，要求所屬網站不得將台灣標註為國家；以去名號化（Namefare）方式消滅中華民國。

中國對台灣近兩年來的惡行劣跡，連美國都以通過友台法案及派遣海軍驅逐艦穿越台灣海峽，強烈表達中國對台行為難以苟同態度，展現對台灣的支持。部分媚共僑團卻無視事實，加罪台灣政府「施政不當」，凸顯中國以「銳實力」替代「軟實力」、以「對外宣傳」取代「公眾外交」滲透僑社的嚴重性。台灣面對此一僑社變局，政府應勇敢對外宣示：「追隨孫中山先生理念的僑團一個都不能丟，仰中共鼻息、吸共產黨奶水的僑團一個都不要」。

（作者曾任政府駐外人員）